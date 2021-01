FOTO: Bionádoby majú za cieľ znížiť množstvo komunálneho odpadu

I keď ľudia tento krok zatiaľ hodnotia pozitívne, niektorí sa obávajú, že aktuálny počet nádob nie je dostačujúci.

11. jan 2021 o 10:20 Maroš Buchel

TRENČÍN. Od nového roka Trenčín zavádza zber bioodpadu. Vyčlenil na to špeciálne nádoby, ktoré obyvateľom priebežne distribuuje. I keď ľudia tento krok zatiaľ hodnotia pozitívne, niektorí sa obávajú, že aktuálny počet nádob nie je dostačujúci.

Článok pokračuje pod video reklamou

Častejší vývoz

Podľa ankety, ktorú sme robili na sociálnej sieti, nádoby na bioodpad spravili viacerým obyvateľom mesta radosť.

„Z bionádob som nadšená. Síce sú tu len chvíľu, no už je vidieť, že máme menej komunálne odpadu v koši,“ napísala Lucia. Katarína to vidí rovnako. „Páči sa mi to. Konečne separujem aj ja,“ povedala.

Napísali sme Richard Rybníček: Všetkých Trenčanov prosím, aby sa, keď prídu na rad, dali zaočkovať Čítajte

Napriek tomu má mnoho ľudí pocit, že nádob je momentálne málo. „Na tri vchody jeden hnedý malý kontajner určite nie je dostatočný. Častejší zber odpadu by bol super,“ napísala Zuzana.

Rovnaký názor má aj Matej. „Mesto by malo zvážiť zabezpečenie väčších nádob alebo veľmi častý odvoz, keďže zopár tých malých košov rozhodne nepostačuje pre toľko domácností,“ povedal.

Podľa slov Zuzany Čachovej, referentky pre životné prostredie, budú tieto nádoby vyvážané raz do týždňa, no nevylučuje, že by to časom mohlo byť častejšie.

„Ak sa budú plniť, možno neskôr ich budeme vyvážať aj dvakrát do týždňa,“ povedala Čachová. Prvý vývoz sa má uskutočniť medzi 12. a 14. januárom.

Menej komunálneho odpadu

Okrem nádob na bioodpad rozdalo vedenie mesta do domácností aj 10 000 košíkov, určených na kuchynský odpad.

„Ie o 10-litrové košíky, ľudia k nim dostali aj kompostovateľné vrecká s letákom, ktorý informuje o tom, čo do nich patrí,“ povedala. Kompostovateľné vrecká si zatiaľ obyvatelia musia zabezpečovať sami, sú voľne dostupné v bezobalových obchodoch a na internete.

Ako doplnila, je možné, že v budúcnosti ich mesto bude predávať v klientskom centre. Mesto na svojom webe vysvetlilo, že do košíkov sa môžu používať i papierové vrecká alebo obyčajné igelitové.

V takom prípade ale platí, že igelitové vrecko musí byť po vyprázdnení vyhodené do komunálneho odpadu. Inštalácia bionádob a košíkov na kuchynský odpad sa nijako neodrazila na poplatku za vývoz odpadu. Výška poplatku za vývoz zostáva rovnaká ako v roku 2020.

Využiteľný odpad

Do bionádob v Trenčíne patrí primárne zelený a biologicky rozložiteľný odpad, no občania môžu do nich ukladať aj odpad z kuchyne.

„Patrí sem odpad ako šupy zo zeleniny a ovocia, vrecká z čajov, kávové usadeniny, zvyšky nespotrebovaného jedla, mäso po záruke, potraviny po záruke, ale bez obalov,“ povedala Čachová.

Taktiež do nádob patria aj rolky z toaletného papiera a kuchynských utierok, ktoré už nie sú recyklovateľné, ale dajú sa skompostovať. „Do bionádob nepatria žiadne obaly a plastové a igelitové obaly. Všetko ostatné tam môže byť,“ dodala. Takýto odpad po vývoze putuje v Trenčíne na kompostáreň.

„Odpad najprv prejde procesom hygienizácie. Potom sa to klasickým spôsobom skompostuje,“ vysvetlila referentka. Ambíciou mesta a zberovej spoločnosti je, aby bol výsledný kompost certifikovaný, pretože len ten sa môže dodatočne využiť.

„Bude to závisieť aj od toho, ako budú občania zodpovední a čo v ňom bude končiť. Keď sa podarí získať tú certifikáciu, môžeme ho používať na verejnú zeleň. Naozaj ale musí byť najprv certifikovaný,“ dodala Čachová.