Predseda vlády vyzval primátorov a starostov na testovanie svojich obyvateľov

Aktuálne čísla pozitívne testovaných podľa premiéra Igora Matoviča ukazujú, že len samotný lockdown na zníženie počtu nestačí.

10. jan 2021 o 19:56 SITA

SLOVENSKO. Predseda vlády Igor Matovič vyzval všetkých primátorov a starostov na Slovensku, aby sa vydali cestou okresu Nitra, kde sa v nedeľu skončilo prvé z troch kôl testovania. Aktuálne čísla pozitívne testovaných na COVID-19 podľa neho ukazujú, že samotný trojtýždňový lockdown nestačí, je potrebné k nemu pridať aj testovanie.

Súvisiaci článok Richard Rybníček: Všetkých Trenčanov prosím, aby sa, keď prídu na rad, dali zaočkovať Čítajte

"Touto cestou by sme sa mali vydať aj v ostatných okresoch, ale musí tam prísť k zomknutiu. Ak by to malo byť o tom, že jedna dedina sa pretestuje a ďalších desať okolo sa na to vykašle a nechajú to na prírodu, nebude to mať zásadný zmysel," povedal Matovič po zatvorení miest na testovanie v Nitre. Dodal, že štát samosprávam pri ďalšom testovaní pomôže.



V okrese Nitra sa do testovania zapojili mestá Nitra aj Vráble a všetkých šesťdesiat obcí. Mesto Nitra malo zriadených 38 odberných miest, obce ďalších 70. Presné údaje o počte testovaných zatiaľ nie sú k dispozícii. Podľa primátora Nitry Mareka Hattasa sa v krajskom meste dal otestovať približne rovnaký počet ľudí ako pri celoplošnom testovaní v novembri, ale počet pozitívnych je štyrikrát vyšší ako vtedy.



Premiér Matovič sa vyjadril aj k prednostnému zaočkovaniu tenistky Dominiky Cibulkovej, označil to za zlyhanie. Podľa neho však aj táto nepríjemná kauza svojim spôsobom spopularizovala očkovanie.