Dukla deklasovala Detvu

Trenčania si schuti zastrieľali.

10. jan 2021 o 19:54 TASR

TRENČÍN. Hokejisti Dukly Trenčín deklasovali HC 07 Detva 8:1 v nedeľnom dueli 30. kola Tipos extraligy. Hostia prišli o sériu šiestich víťazstiev, resp. o 13-zápasovú sériu zápasov, v ktorých bodovali.



HC Dukla Trenčín HC 07 Detva 8:1 (4:0, 4:1, 0:0)

Góly: 1. Hecl (Paukovček, Lemcke), 13. Bezúch (Valach, Paukovček), 13. Berisha (Chromiak, Rehuš), 14. Sádecký, 25. Okuliar (Chromiak, Kettunen), 28. Paukovček (Hecl, Rajnoha), 37. Ackered (Hecl), 39 Valach (Berisha) 28. Čacho (Cox, Charbonneau).

Rozhodovali: Orolín, Žák Šoltés, Durmis, vylúčení: 10:12, presilovky: 3:1, oslabenia: 1:0, bez divákov.

Trenčín: Valent Lemcke, Ackered, Rehuš, E. Švec, Ilenčík, Rajnoha, Urban Hecl, Paukovček, Bezúch Okuliar, Kettunen, Chromiak Valach, Reddick, Berisha Sádecký, J. Švec, Krajč Kukuča

Detva: Sholl (25. R. Petrík) Lalík, Lyle, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Rymsha, O. Turan, Korím Ščurko, V. Fekiač, Ľupták Charbonneau, Čacho, Cox Downing, P. Valent, Curry Magdolen, T. Klíma, Žilka

Trenčania začali zápas zostra. Už v úvodnom striedaní Paukovček zostal nepokrytý pred bránkou, no puk netečoval presne. O pár sekúnd neskôr predviedol individuálne majstrovstvo Hecl, obišiel dvojicu protihráčov a povedľa betónu ležiaceho Sholla otvoril skóre stretnutia. Domácich nepribrzdilo ani vylúčenie a v 9. minúte mohol pridať druhý úspech Sádecký, no mieril privysoko. O dve minúty neskôr sa odrazený puk dostal k Reddickovi, ten ho však dobre netrafil.

Dukla následne dobre zvládla presilovú hru. Dokázala rozhodiť súpera, na konci akcie si Bezúch položil brániaceho hráča a tvrdou strelou nedal Shollovi žiadnu šancu. Presilová hra pokračovala ďalej a do listiny strelcov sa po prihrávke Chromiaka medzi kruhy zapísal Berisha. A to nebolo z domácej strany všetko. O minútu na to Sádecký vybojoval puk a zblízka pod hornú žŕdku zavesil na 4:0.

V úvode druhej časti hry sa snažili Detvanci viac tlačiť pred Valenta. Napriek tomu to boli oni, kto znova inkasoval. V 25. minúte vybojovala stratený puk druhá formácia Dukly. Na konci akcie bol nekrytý Okuliar, ktorý umiestnenou strelou vyhnal Sholla z bránky.

Gólové hody pokračovali ďalej. V 28. minúte počas presilovej hry sa puk dostal až k nekrytému Čachovi. A ten dokázal prepáliť Valentov betón. O niečo viac ako o 30 sekúnd sa skóre menilo opäť. Hecl nabil voľnému Paukovčekovi, ktorý strelou z voleja nedal Petríkovi šancu.

Po viacerých dobrých príležitostiach sa Trenčania presadili opäť v 37. minúte. V presilovej hre vystrelil od modrej čiary Ackered prepálil všetko, čo mu stálo v ceste. O dve minúty na to už bolo 8:1. Puku sa po dobrom forčekingu zmocnil Valach a šiel sám na Petríka.

Predviedol sa exhibičným zakončením, keď skóroval jednou rukou. V záverečnej tretine sa už gólové šance nerodili tak často. V 43. minúte Ackeredova strela od modrej čiary odrazila od žŕdky Petríkovej bránky. Napriek viacerým vylúčeniam už žiadny gól nepadol a Detva stratila body po šiestich víťazných stretnutiach.