V Trenčíne padol jediný gól, Dukla nebodovala

Trenčania podľahli bratislavskému Slovanu.

6. jan 2021 o 20:10 TASR

Trenčín – Slovan 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Dukla začala proti rozbehnutému Slovanu aktívne. V 5. minúte navrátilec zo svetového šampionátu juniorov Chromiak neprestrelil Parksa z pravého kruhu. Pri vylúčení Kundríka dostal puk z vlastného pásma na modrú čiaru Okuliar. Rútil sa sám na gólmana, ale ani on neuspel. Trenčania z následnej aktivity nič nedokázali vyťažiť. Na opačnej strane klziska sa strela z ťažkého uhla odrazila pred Šišovského, ktorý už nemal problémy poslať puk do odkrytej časti bránky.

Domáci mohli vyrovnať na začiatku druhej tretiny, ale trenčiansky hráč zblízka nedokázal prekonať rozhodného Parksa, ktorý vysotil bránku z miesta, za čo dostal dvojminútový trest. Zápasu síce nechýbalo tempo, ale šance sa rodili iba sporadicky aj z dôvodu, že si tímy darovali minimum priestoru. Zverenci trénera Pardavého sa síce snažili dostať do gólového zakončenia, no hostia z Bratislavy ich takmer do ničoho nepúšťali a sami vyrážali do náznakov nebezpečných kontier.

V úvode poslednej tretiny Valach poslal puk na Chromiaka. Ten bol v dobrej pozícii bránený a Parks zasiahol betónom. V 48. minúte Paukovček ešte prihral Enrikovi Švecovi. Ten nedokázal prehodiť chránič brankára a puk do siete nedopravil. O chvíľku neskôr zostal v predbránkovom priestore voľný Chromiak, ale ani na dvakrát nedokázal vyrovnať. V záverečných minútach si už slovanisti postrážili vedenie. Prikrášliť skóre ešte mohol Urbánek. Jeho strela sa tri minúty pred koncom odrazila od žrde.

Góly: 17. Šišovský (Studenič, Meszároš), vylúčení na 2 min: 4:5, 10 min OT Lačný za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0

Rozhodovali: Stano, Mullner – Herzog, Junek

TRENČÍN: LaCouvee – Jalasvaara, Ackered, Rehuš, E.Švec, Ilenčík, Rajnoha, J.Urban – Berisha, Kettunen, Okuliar – Bezúch, Reddick, Hecl – M.Valach, Paukovček, Chromiak – Krajč, J Švec, Sádecký – Kukuča

SLOVAN: Parks – Bačík, Sersen, Štajnoch, Mészároš, J.Valach, Ališauskas, Beňo, Maier – O'Donnell, Urbánek, Gašpar – Studenič, Kytnár, Šišovský – B.Rapáč, Bortňák, Ožvald- Jendek, Lačný, Kundrík