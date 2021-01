Investícia bola veľká, ľudia si za komfort budú musieť priplatiť, hovorí o štadióne Rybníček

Dokončujú potrebné úkony pre to, aby mohli jarnú časť začať na vlastnom štadióne. Generálny manažér AS Trenčín nepovažuje účasť v hornej šestke za prioritu. Dôležitejší je návrat k starému hernému prejavu.

5. jan 2021 o 12:42 Martin Jurčo

Rok 2020 bol celospoločensky náročný. Ste známy tým, že sa na veci snažíte pozerať optimisticky a z pohľadu posunu a nových skúseností. Aký bol pre vás?

Šlo o veľmi zaujímavých dvanásť mesiacov. Nie ani tak z uhla pohľadu toho, čo sa počas nich udialo, ale bolo zaujímavé sledovať spoločnosť a ľudí, kolegov ako reagujú na situácie, ktoré prinášal každodenný život.

O to viac ma to naučilo, aby som si dokázal zachovať v rozhodnutiach zdravý rozum. Z minulého roka sa budem snažiť ťažiť aj do budúcna.

Práce na štadióne finišujú. Vráti AS klub do domáceho prostredia už vo februári?

Stále to nemôžem potvrdiť. Čo však viem s určitosťou povedať, všetko ide podľa časových plánov ako sme si zadefinovali. Keď sa nič nepredvídané nestane, mali by sme všetko stihnúť. Našim cieľom je odohrať 13. februára stretnutie proti Dunajskej Strede na vlastnom trávniku. Za predpokladu, že sa vôbec bude hrať.

Diváci však na štadióne s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú. Nie ste sklamaný?

Zoberiem to z iného uhla pohľadu. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme hrali doma, či to bude zo začiatku s divákmi alebo bez nich. Stále sme vo fáze výstavby, riešenia komfortu štadióna. Chceme, aby sa aj diváci cítili dobre.

Postupom času sa ľudia na štadióny vrátia. Či to bude v počte 500, 1000, 2000... Postupne sa budeme učiť fungovať v novom režime, aby sme im pripravili čo najvyšší komfort.