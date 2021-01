V AS Trenčín na skúške miláčik tribún

Brazílsky rodák si v minulosti získal sympatie fanúšikov AS Trenčín.

4. jan 2021 o 13:12 (tn)

TRENČÍN. V drese Trenčín odohral Ramón Rodrígues da Silva 76 ligových stretnutí. Do kabíny AS prišiel v roku 2012 po vážnom zranení kolena. Postupne sa prepracoval do základnej zostavy a stal sa jej pevnou súčasťou. 30-ročný rodák z brazílskeho Ipiaú pôsobil pod Čákovým hradom v rokoch 2012 až 2015. S tímom Martina Ševelu v roku 2015 získal majstrovský titul. Na začiatku novjej sezóny prestúpil spoločne so Stanislavom Lobotkom do dánskeho Nordsjaellandu. Neskôr sa presunul do konkurenčného SønderjyskE. V minulom ročníku pôsobil v rezerve rakúskeho Innsbrucku.

„Som veľmi rád za túto príležitosť. Ako vždy, budem bojovať. Chcem ukázať, že môžem tímu pomôcť svojimi skúsenosťami. Veľmi dobre poznám mužstvo. Odkedy som odišiel, vždy som si pozrel zápasy AS, ak bola možnosť. Tímu chcem pomôcť k návratu víťaznej mentality,“ povedal pre klubový web Ramón.

O jeho dlhšom zotrvaní v klube sa rozhodne počas prípravného obdobia. „Navzájom sa poznáme veľmi dobre. Jeho futbalový osud sme rovnako ako v prípade ostatných našich chalanov pozorne sledovali. Vieme všetky plusy a mínusy. Svojim prístupom a príkladom môže mladému tímu pomôcť. Všetko však ukáže samotný tréningový proces. Šancu na návrat na trávniky už raz zvládol,“ povedal generálny manažér klubu Róbert Rybníček.