Dukla siahala na body, rozhodol nešťastný vlastný gól v predĺžení

Trenčania po prvý raz v sezóne podľahli Nitre.

3. jan 2021 o 20:49 TASR

Nitra - Trenčín 3:2 PP (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)

Góly: 28. Žitný (Šťastný, Bodák), 36. Kollár (Žitný, Šťastný), 65. Slovák (Švarný, Holešinský) - 33. Bezúch (Sádecký), 58. Ackered (Bokroš, Paukovček).

Rozhodovali: Výleta, Baluška - Crman, Synek, vylúčení: 6:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Nitra: Cowley – Mezei, Hřebíček, Švarný, Bodák, Vitáloš, Zech, Pupák – Tvrdoň, Slovák, Hrnka – Kollár, Štastný, Žitný – Pätoprstý, Holešinský, A. Sýkora – Minárik, Šiška, Múčka

Trenčín: Valent – Ackered, Rehuš, E. Švec, Bokroš, Rajnoha, Jalasvaara, J. Haščák, Ilenčík – Okuliar, Kettunen, Berisha – Hecl, Reddick, J. Bezúch – Sádecký, Paukovček, M. Valach – Kukuča, J. Švec, Krajč

Prvá tretina priniesla tretinu chudobnú na góly a aj vyložené šance. Ponúknuté početné výhody obe mužstvá nedokázali zrealizovať ideálne. Hra síce mala rýchly spád, no chýbala presnosť. Za spomenutia stoja dve šance domáceho Bodáka a príležitosť hosťujúceho Paukovčeka. V oboch prípadoch boli Cowley a Valent pozorní.

Prostredná časť už bola plodnejšia. V 28. minúte bol faulovaný Žitný, a tomu istému hráčovi stačilo iba 5 sekúnd na expresné využitie presilovej hry - 1:0. Následne zlepšili Trenčania herný prejav, za čo im bol odmenou gól z hokejky Bezúcha, ktorý prepasíroval puk za Cowleyho. O pár sekúnd mohol poslať hostí do vedenia Rehuš, no v tutovke zaváhal. To neplatilo pri domácom Kollárovi, ktorému sa v presilovke odrazil puk rovno pred odkrytú bránu a upratal ho pod brvno - 2:1.

Vyrovnanie mal na začiatku tretej tretiny Okuliar, jeho strelu však vyrazil betónom Cowley. Rovnaký hráč neuspel proti brankárovi Nitry ani v 48. minúte. Aktivita Trenčína predsa slávila úspech, keď v 58. minúte pri powerplay vyrovnal Ackered.

V predĺžení mohol rozhodnúť hneď z prvej akcie Slovák, ale jeho pokus vytiahol z bránkovej čiary Bezúch. Center prvého nitrianskeho útoku napokon rozhodol o výhre Nitry osem sekúnd pred koncom predĺženia s prispením korčule obrancu hostí.