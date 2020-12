AS Trenčín získal ďalšieho mladíka, stredopoliar Lavrinčík podpísal zmluvu do leta 2023

Samuel Lavrinčík je odchovancom bratislavského futbalu a mládežnícky reprezentant Slovenska, na svojom konte už má aj štart v A-tíme Slovana Bratislava.

30. dec 2020 o 18:58 SITA

TRENČÍN. Fortunaligový futbalový klub AS Trenčín do svojho kádra získal mladého stredopoliara Samuela Lavrinčíka. Ako informuje oficiálny web Trenčanov, devätnásťročný mladík podpísal zmluvu do leta 2023.

Samuel Lavrinčík je odchovancom bratislavského futbalu a mládežnícky reprezentant Slovenska. S futbalom začínal v akadémii Petržalky a pred vstupom na dorastenecké ligové trávniky prestúpil do Slovana Bratislava.

"Hľadáme talentovaných slovenských hráčov, ktorí okrem kvality spĺňajú najmä mentálne kritéria nastavenia. Dôležité je nasadenie a víťazná mentalita. Samuel rovnako ako Kmeť spĺňajú tieto kritériá. Veríme, že Lavrinčík bude časom

posilou pre naše mužstvo," povedal generálny manažér klubu Róbert Rybníček na klubovom webe. Trenčania pred Vianocami získali 20-ročného ružomberského odchovanca Matúša Kmeťa.

Samuel Lavrinčík pravidelne nastupoval od začiatku aktuálneho ročníka v druholigovej juniorke Slovana Bratislava. V dvanástich zápasoch odohral desaťkrát kompletnú minutáž. V minulej sezóne absolvoval aj svoj jediný súťažný zápas za A-tím Slovana, keď sa dostal na ihrisko v pohárovom zápase proti Zlatým Moravciam. V mládežníckej lige majstrov 2019/2020 odohral všetky zápasy proti bulharskému Razgradu a škótskemu Glasgowu Rangers.