Pred Vianocami zrekonštruovala trenčianska radnica cesty takmer za 900.000 eur

Výsledkom rekonštrukcií sú i parkovacie miesta, miesto pre novú zeleň a zrekonštruovaná autobusová zastávka.

26. dec 2020 o 15:44 TASR

TRENČÍN. Trenčianska radnica stihla ešte pred vianočnými sviatkami zrekonštruovať niekoľko miestnych komunikácií takmer za 900.000 eur. Výsledkom rekonštrukcií sú i parkovacie miesta, miesto pre novú zeleň a zrekonštruovaná autobusová zastávka.

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, na Dlhých Honoch mesto upravilo a zrekonštruovalo autobusovú zastávku, pribudli parkovacie miesta, komunikácia a miesto pre zeleň. Celková investícia mesta dosiahla takmer 140.000 eur.

Riadnej cesty sa dočkali aj obyvatelia Ulice pod Komárky. Ešte

pred niekoľkými týždňami sa k svojim domom dostávali po komunikácii,

ktorej povrch tvorilo utlačené kamenivo.

Mesto tu vybudovalo novú asfaltovú cestu. Investovalo do nej 111.000 eur, doplnila Ságová. Ako dodala, najväčšia investícia išla do obnovy Zlatovskej ulice od okružnej križovatky s Brnianskou až po výjazd na Bratislavskú ulicu. Do rekonštrukcie komunikácie s celkovou plochou viac ako 13.300 štvorcových metrov, obnovy poškodených obrubníkov a chodníkov investovala radnica takmer 460.000 eur.

Koncom roka sa pracovalo aj na Ulici Matice slovenskej. Mesto za takmer 126.000 eur zrekonštruovalo cestu i chodníky. Tie sú dnes zo zámkovej dlažby s novými obrubníkmi a cesta má nový asfaltový povrch. Zostáva už len urobiť vodorovné dopravné značenie, uzavrela trenčianska hovorkyňa.