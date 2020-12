Vianočná anketa MY novín: Bol to zvláštny rok, zhodujú sa športovci

Záver kalendárneho roka prináša najkrajšie sviatky. Zároveň aj možnosť poobhliadnuť sa za uplynulým obdobím. Prinášame vám vyjadrenia športovcov v regióne.

22. dec 2020 o 8:13 mj, pm, dd

Spýtali sme sa ich:

1. Rok 2020 sa končí, ako hodnotíte dvanásť predchádzajúcich mesiacov?

2. Ako strávite Vianoce a Silvestra?

3. Čo si želáte do nového roku 2021?

Július Pénzeš (zdroj: TASR)

Július Pénzeš (hokejový tréner)

1. Rok 2020 je pre nás všetkých poznačený koronou. Zmenilo nám to životy, museli sme sa tomu prispôsobiť, učiť sa žiť nanovo. Pre mňa to znamenalo tráviť viac času doma, čo je pozitívne. No znamenalo to zníženie aktivity v mojom zamestnaní. Bolo zrušených veľa podujatí, na ktorých som sa mal zúčastniť. Napríklad to s rumunskou reprezentáciou. Bolo veľmi atraktívne. Ktovie, či sa tam ešte dostanem. Po toľkej práci so skvelým tímom mala prísť odmena, a, žiaľ, nič z toho nebolo. V mojom hodnotení tohto roka sú plusy aj mínusy, avšak všetci vidíme, že sa to neuberá dobrým smerom. Takže ho hodnotím ako veľmi ťažký a zložitý rok.

2. Vianoce aj Silvestra strávim s rodinou na chalupe v Ilave. Verím, že aj s chlapcami na zimnom štadióne, aj keď momentálne sme v karanténe.

3. Do nového roka si želám asi to, čo všetci. Víťazstvo nad covidom, zdravie všetkým ľuďom, nech je tento rok už len nepríjemnou spomienkou.

Igor Šemrinec (zdroj: AS TRENČÍN)

Igor Šemrinec (brankár AS Trenčín)

1. Z osobného hľadiska určite vydarený rok, s manželkou sa nám narodil malý chlapec Peter, takže to je to najpozitívnejšie. Zo športového hľadiska: aj keď sme sa s klubom dostali do play-off boja o Európsku ligu, nepodarilo sa nám to. Taktiež aj jesenná časť Fortuna ligy vyzerá pre nás veľmi zle, aj keď sú dve kolá do konca.

2. Vianoce budú pre mňa trošku zmena, pretože ich prvýkrát budem tráviť s rodinou v Trenčíne. Predtým to bolo buď doma v Prievidzi, alebo u starkej v Bystričanoch. Potom cez sviatky určite pôjdeme k rodine.

Silvestra už niekoľko rokov po sebe trávim v Trenčíne, takže na tom sa nič nezmení.

3. Želám si, aby sme hlavne boli zdraví všetci v rodine. V športovom živote by som si želal, aby sa nám s Trenčínom podarilo konečne hrať doma na novom štadióne, to by bolo to naj-krajšie a ešte, aby sa nám podarilo z tej druhej šestky dostať do play-off zápasov o Európsku ligu.

Miloš Radosa (zdroj: ARCHÍV M.R.)

Miloš Radosa (predseda predstavenstva Dukly Trenčín)

1. Rok 2020 som si určite predstavoval inak. Vždy hovorím, že zdravie a rodinná pohoda sú tie najdôležitejšie veci v živote. Mne sa tieto atribúty napriek pandémii koronavírusu darí napĺňať. Asi som z tej skupiny šťastnejších ľudí. Je mi veľmi ľúto, že ekonomická a zdravotná situácia zásadne ovplyvnila negatívne životy mnohých ľudí. Taktiež mi je ľúto aj negatívnych dosahov na športové odvetvie. Ale ja rád pozerám dopredu a s optimizmom. Verím, že situácia sa znormalizuje a ľudia začnú žiť bežným životom. Snáď si niektorí ľudia uvedomia, aké sú najdôležitejšie životné hodnoty a prestanú si napĺňať len svoje egoistické ciele. Aj ja som prešiel liečbou koronavírusu, našťastie, s veľmi ľahkým priebehom, ale plne si uvedomujem, že na mnohých ďalších má táto diagnóza extrémne negatívne dosahy. Pre mňa je rok 2020 aj rokom zásadnej zmeny, keď som sa začal od septembra naplno venovať mojej funkcionárskej práci v Dukle Trenčín.

2. Vianoce aj Silvestra strávim určite doma v kruhu najbližších. Asi som jeden z mála ľudí, ktorých pandemické obmedzenia takmer vôbec nevyvádzali z miery. Užívam si pobyt doma, pretože veľkú časť života som bol na cestách.

3. Myslím si, že moje želanie je prianím väčšiny ľudí. A to ukončenie pandémie koronavírusu. Určite si prajem zdravie pre všetkých ľudí. Mojím obrovským želaním je, aby prišlo na svet v plnom zdraví moje vytúžené prvé vnúčatko, na ktoré sa nesmierne teším. A určite si želám, aby Dukla Trenčín aj mojím pričinením potešila všetkých priaznivcov výbornými výkonmi a napredovaním ako v športovej, tak aj v ekonomickej oblasti.

Monika Chochlíková (zdroj: TASR)

Monika Chochlíková (majsterka bojových športov)

1. Napriek tomu, že rok 2020 bol poznačený pandémiou a mne sa zrušili skoro všetky zápasy, ho hodnotím pozitívne. Kvôli nedostatku ponúk v thajskom boxe a K1 som „presedlala“ na MMA a mala som tú česť zápasiť v prestížnej organizácii Bellator MMA. V septembri som navyše zvládla magisterské štátnice na Masarykovej univerzite a na začiatku roka som ešte stihla úspešne prejsť základným vojenským výcvikom.

2. Vianoce aj Silvester strávim s mojou rodinou, už teraz sa veľmi teším.

3. To nie je ani tak sebe, ale skôr všetkým, nech už pandémia skončí a môžeme sa vrátiť naspäť k tomu, čo sme robievali predtým.

Andrej Meszároš (zdroj: TASR)

Andrej Meszároš (hokejista)

1. Zo športového hľadiska bol celkom dobrý. Aj keď sa predčasne ukončila sezóna a nehralo sa play-off. Narodil sa nám syn, to je pozitívum v tomto negatíve, ktoré sa deje vo svete.

2. Keďže máme malého syna, tak nebudeme nikam cestovať. 28. a 30. decembra hráme zápasy, takže aj Silvestra budeme tráviť doma v Považskej Bystrici.

3. Hlavne aby sme boli všetci zdraví. A nech sa konečne skončí koronakríza. Aby bol rok 2021 lepší ako tento.

Martin Chudý (zdroj: TASR)

Martin Chudý (futbalový brankár)

1. Hodnotím ho zmiešane. Na jednej strane bol pomerne úspešný, odohral som celý rok, v tabuľke sme na druhom mieste. Na Silvestra som sa ženil v New Yorku, tento rok som začal ako novoženáč. Na druhej strane to bol divný rok kvôli pandémii koronavírusu. Tá toho veľa zmenila. Ale z hľadiska mojej rodiny je všetko v poriadku.

2. Budem na Slovensku, pri Trnave, tam máme s manželkou bývanie. Nikam v tejto situácii nepôjdeme, bolo by to komplikované. Aj sa na to teším, že si užijem domov.

3. Želám si, aby sa situácia upokojila. Aby ľudia boli zdraví a mohli si užívať život ako predtým.

Ľubomír Luhový (zdroj: TASR)

Ľubomír Luhový (bývalý futbalista)

1. V rámci toho, čo sa deje na celom svete, bol rok 2020 pre mňa zvládnuteľný. Pre mnohých ľudí bol veľmi ťažký. Ale snažím sa na to pozerať pozitívne, dúfam, že z toho rýchlo vykorčuľujeme.

2. Na Vianoce budem doma s partnerkou a deťmi.

3. Želám si optimizmus, aby boli ľudia k sebe ohľaduplní, pozitívne myslenie. A, samozrejme, prajem si zdravie, s ním by sme mohli byť aj šťastní.

Pedro Guilherme Nascentes Grigorio (zdroj: ĽUBOMÍR ŠESTÁK)

Pedro Guilherme Nascentes Grigorio (futbalista OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom)

1. Rok 2020 bol nielen pre mňa, ale aj pre všetkých veľmi náročný najmä kvôli korone. Vytvoril sa dostatočný časový priestor na to, aby sme si všetci uvedomili, čo je pre nás najdôležitejšie. A to je zdravie a rodina.

2. Vianoce a nový rok strávim so svojou rodinou, pričom by som chcel všetkým popriať, aby rovnako ako ja, aj ostatní prežili krásne sviatky v kruhu svojich najbližších. Lebo to je absolútny základ.

3. Dúfam, že bude nový rok 2021 lepší ako ten starý. Chcel by som, aby sme sa opäť mohli cítiť slobodne, aby sme sa opäť všetci spoločne stretli v čo najväčšom počte na štadióne v Lehote pod Vtáčnikom, pri futbale, ktorý nám všetkým veľmi chýba.

Žaneta Gagová (zdroj: SÚKROMNÝ ARCHÍV Ž.G.)

Žaneta Gagová (bikini fitneska)

1. Na jar mesiac pred súťažami zatvorili fitnescentrá. Ďalej som sa však pokračovala a pripravovala sa doma. Čakala som na vyjadrenie našej federácie. Zvoľnila som režim a o mesiac som začala opäť naplno na prípravu na jeseň. Zúčastnila som sa iba majstrovstiev Európy vo Valencii, ktoré však boli vrcholom jesennej sezóny.

2. Vianoce strávim prevažne v kruhu rodiny. Budem sa snažiť vyťažiť maximum pozitív z aktuálnej situácie. A to je viac si užívať chvíle doma. Bez naháňania sa za darčekmi, tie už mám vyriešené. A bež čakania v radoch, tomu sa chcem naozaj vyhnúť.

3. Aby sme mohli žiť opäť tak ako predtým. Je to v prvom rade na nás. Aby sme mohli cítiť väčšiu slobodu, čo sa týka cestovania, či už za športom, alebo na dovolenky. Rovnako aby sme sa mohli slobodne pripravovať na súťaže a môcť sa ich zúčastniť, aby naša snaha nevychádzala nazmar. Vieme, že my športovci sme v maximálnom vyťažení už samotnou prípravou a režimom, ktorý sme si nastolili a ktorý je nevyhnutný, aby nás priniesol k vytúženému cieľu.

Róbert Rybníček (zdroj: TASR)

Róbert Rybníček (generálny manažér AS Trenčín):

1. Snažím sa zapamätať každý deň z tohto roka, pretože milosrdnejšiu zmenu, ako vnímať stratu bežných maličkostí predchádzajúceho života a o to viac si ich vážiť, si myslím, že už nebudeme mať nikdy takú šancu to pochopiť, pokiaľ to nedokážeme počas týchto mesiacov. Keby sa nám to podarilo, čaká nás zaujímavá a hodnotnejšia budúcnosť.

2. Verím, že budeme všetci zdraví a budem ich môcť stráviť v kruhu svojich rodinných najbližších príbuzných a priateľov.

3. Keby sa podarilo nám všetkým pochopiť, že duševné zdravie je najvyššia možná hodnota zdravia a tú mnohí z nás počas ostatného roka stratili, a tak všetkým prajem a želám, aby sa toto zdravie prinavrátilo všetkým čo najskôr.

Neodmysliteľnú súčasť tohto ozdravovacieho režimu tvorí šport, a preto si želám, aby mal šport v tejto spoločnosti adekvátne postavenie a akceptáciu podpory, pretože na Slovensku to ani zďaleka tak nie je.

Branislav Obžera (zdroj: ĽUBOMÍR ŠESTÁK)

Branislav Obžera (futbalový tréner TJ Dynamo Bystričany, bývalý reprezentant SR)

1. Tento rok, ako viete, nie je vydarený – postihla nás pandémia covid-19. Ako bývalý športovec musím povedať, že šport v tomto roku veľmi trpí, takisto aj ostatné veci. Bohužiaľ, musíme sa s tým vysporiadať a pevne veriť, že sa to čo najrýchlejšie upraví a dostaneme sa do starých koľají a budeme môcť normálne fungovať.

2. Vianoce strávim v kruhu rodiny.

3. Do nového roku si najviac želám, aby sme hlavne boli zdraví, šťastní, mali k sebe úctu a nech čím skôr zvládneme boj s pandémiou koronavírusu.

Rostislav Chudík (zdroj: ZLATKO PETRÁŠ)

Rostislav Chudík (tréner volejbalistov VK OSMOS Prievidza)

1. Prvá polovica roku 2020 dopadla pre VK OSMOS výborne – stali sme sa víťazom Slovenského pohára. Ligovú sezónu prerušila korona, kde sme skončili po základnej časti a 1. kole play-off na 1. mieste.

Stali sme sa víťazmi ligy 2019/20.

Začiatok sezóny 2020/21 sa vedenie VK OSMOS Prievidza v ťažkých ekonomických časoch rozhodlo dať priestor vlastným odchovancom – juniorom, kde je to veľmi náročne po technicko-špor-tovej a výkonnostnej stránke pre celé družstvo. V tomto ročníku sa z ligy nevypadáva, naším cieľom je pokúsiť sa o postup do prvej štvorky, čo bude veľmi ťažké. Veľmi nám chýbajú naši fanúšikovia, ktorí patrili v lige vždy medzi najlepších a najpočetnejších.

2. Vianoce a koniec roku strávia hráči individuálne v rodinnom kruhu, v období od 27. do 30. decembra ich čaká kondičný charakter tréningov.

3. Želám si hlavne zdravie všetkým a nech sa už skončí toto ťažké obdobie a vrátime sa k normálnemu životu, nech sa z neho môžu ľudia opäť tešiť.

Marek Jašš (zdroj: BASKETLIGA.SK)

Marek Jašš (basketbalista MBK Baník Handlová)

1. Tento rok bol nesmierne ťažký pre nás všetkých, ale som vďačný za každú jednu chvíľu, ktorú som mohol stráviť navyše s mojou milovanou dcérkou a budúcou manželkou.

2. Ako každý rok, v pohodlí kruhu najbližších, ak nám to tento rok opatrenia dovolia.

3. Hlavne veľa zdravia pre moju rodinu a aj všetkých ľudí naokolo. Aby sme si mohli rok 2021 už naplno užívať a žiť ako predtým.