Duklu trojgólová strata nezlomila a nastrieľala Nitre osem gólov

V stretnutí bohatom na góly zostali všetky body na trenčianskej Sihoti.

20. dec 2020 o 20:20 TASR

Trenčín – Nitra 8:5 (1:3, 2:1, 5:1)

Ani minútu nepotrebovali Nitrančania na to, aby sa ujali vedenia. Slovák zaviedol puk do útočného pásma, našiel Lantošiho, ktorý prudkou strelou pod hornú žŕdku nedal Valentovi šancu. V 5. minúte už bolo s domácimi ešte horšie. Okolo brániaceho hráča sa obtočil Žitný a vymietol vinkeľ bránky. Trenčania sa nechceli vzdať. Pritlačili a v 8. minúte sa im podarilo streliť kontaktný gól. Individuálne zručnosti predviedol Okuliar a z ľavého kruhu vystrelil nad Cowleyho vyrážačku. Následne sa hralo zo strany na stranu. Viac šancí mali síce vojaci, no v závere úvodnej tretiny inkasovali po tretí raz. Vitaloš trafil presne k žŕdke.

Prečítajte si aj Bydyfitnesska Ondrejovičová opäť na vrchole Čítajte

Aktívny hokej pokračoval aj v druhej časti hry. V 27. minúte hrali Nitrančania presilovú hru. Zechova strela sa od konštrukcie bránky odrazila do bránkoviska, odkiaľ ju pohotovo poslal do domácej siete Slovák. Následne došlo ku striedaniu gólmanov, keď Valenta nahradil LaCouvee. Hostia následne s prehľadom držali trojgólové vedenie. V 35. minúte mala Dukla výhodu presilovej hry o dvoch hráčov. Domácim stačilo iba štyri sekundy na to, aby sa presadila. Od modrej čiary vystrelil Bezúch a puk zapadol za Cowleyho chrbát. Trenčania ožili a v 38. minúte sa dotiahli na rozdiel jediného gólu. Prihrávku spoza brány adresoval Bezúch na Hecla, ktorý strelou pod hornú žŕdku nedal Cowleymu šancu.

V úvode záverečnej tretiny mal vyrovnanie na hokejke Ferenyi, ktorému stačilo puk poslať do opustenej bránky, no jeho slabú strelu na čiare zneškodnili obrancovia. O chvíľku na to sa už Trenčania radovali. Po prihrávke spoza bránky našiel medzierku v postoji brankára Berisha a vyrovnal na 4:4. Vyrovnaný stav vydržal iba päť minút. V rýchlosti si Holešinský prebral puk a nikým neatakovaný prepálil LaCouveeho. Vedenie corgoňov netrvalo ani 10 sekúnd, keď spomedzi kruhov napriahol Rehuš a puk sa zatrepotal v sieti. Osem minút pred koncom riadneho hracieho času už Dukla viedla. Cez polovicu klziska sa predral Bezúch a strelou zblízka po ľade upravil na 6:5. Záverečný direkt Nitrančanom dala spolupráca Okuliara s Berishom, kde druhý menovaný strelou z voleja nedal brankárovi žiadnu šancu. Domáci gólostroj však neskončil. O malú chvíľku na to prepálil od modrej čiary všetkých Ackered a uzavrel skóre na 8:5.

Góly: 8. Okuliar (Berisha), 35. Bezúch (Bokroš, Paukovček),38. Hecl (Paukovček, Bezúch), 43. Berisha (Kettunen, Okuliar), 48. Rehuš (Valach), 52. Bezúch (Paukovček), 55. Berisha (Okuliar), 56. Ackered (Sádecký) - 1. Lantoši (Slovák, Pupák), 5. Žitný (Holešinský), 19. Vitaloš, 27. Slovák (Zech), 48. Holešinský (Šiška, Minárik)

Vylúčení na 2 min: 2:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Štefík, Snášel – Beniač, Šoltés

TRENČÍN: Valent (27. LaCouvee) – Ilenčík, Ackered, T.Bokroš, M.Chatrnúch, Rajnoha, Zeleňák, J.Urban – Berisha, Kettunen, Okuliar – Bezúch, Paukovček, Hecl – Kukuča, Rehuš, Valach – Sádecký, J.Švec, Ferényi

NITRA: Cowley (56. Nagy) – Cardwell, Pupák, Bodák, Švarný, Zech, Vitáloš, Škvarek, Knižka – Hrnka, M.Slovák, M.Tvrdoň – Lantoši, Šťastný, Kollár – Žitný, Šiška, Holešinský – Pätoprstý,J.Minárik, A.Sýkora