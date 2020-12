V Trenčíne pokračuje druhý deň plošného testovania. Za deň a pol otestovali takmer 17-tisíc ľudí

Pozitívne otestovaných, ktorí na sebe neregistrovali príznaky ochorenia, otestujú v utorok PCR testami.

20. dec 2020 o 16:37 Erik Stopka

TRENČÍN. V Trenčíne pokračuje druhým dňom plošné a dobrovoľné testovanie obyvateľstva antigénovými testami. V nedeľu do 14:00 hod. odberné tímy otestovali 4 036 ľudí, z toho bolo 130 pozitívnych. Za sobotu a polovicu nedele sa v krajskom meste dalo otestovať 16 867 Trenčanov, z čoho pozitívnych bolo 418 ľudí, teda 2,48 percenta, informoval o tom primátor Richard Rybníček. Ten zároveň avizoval, že v utorok chcú presnejšími PCR testami otestovať všetkých, ktorí na sebe nezaregistrovali príznaky ochorenia.

Testujú sa aj obyvatelia blízkych obcí

Čísla otestovaných môžu do uzatvorenia odberných miest ešte značne narásť, keďže mesto v nedeľu od 14.00 hod. umožnilo bezplatne sa dať otestovať aj obyvateľom jedenástich obcí z Mestskej funkčnej oblasti Trenčín. Tú tvoria Mníchova Lehota, Veľké Bierovce, Opatovce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Soblahov, Kostolná-Záriečie, Zamarovce, Hrabovka, Skalka nad Váhom a Trenčianska Teplá.

Práve z posledne zmienenej sa do Trenčína prišli dať otestovať Alena a Ľuboš. Stretli sme ich pred Obchodnou akadémiou M. Hodžu. „Idem na sviatky k sestre, tak sa chcem dať otestovať, mám obavy, aby som k nej niečo nedoniesla. Pre obce ako je moja, je toto testovanie dobré, ale mohli testovanie sprístupniť ešte aj ďalším,“ myslí si Alena. „Prišiel som, pretože cítim zodpovednosť za seba, ako aj ostatných. Bol by som rád, keby niečo podobné spravila aj moja obec,“ povedal Ľuboš. Zo Skalky nad Váhom prišla do Trenčína so svojim desaťročným synom Alexandra. „Prišli sme dať otestovať syna, pretože obaja rodičia sme to už prekonali. Sme radi za túto možnosť, sme spokojní,“ priznala.

V krajskom meste sa zastavila aj Marta z Dubnice nad Váhom. Na tento víkend v špeciálne vytvorených odberných miestach sa ale otestovať dať nemohla. „Prišla som, pretože u nás vo firme sa vyskytol covid a moja vedúca je je karanténe. Idem zajtra do roboty, tak som prišla do Trenčína, pretože nechcem ohroziť kolegov, ani svoju rodinu,“ skonštatovala Dubničanka.

Testovať budú aj PCR testami

Celoplošné, bezplatné a dobrovoľné testovanie dokončia do utorka. Ako vysvetlil trenčiansky primátor Richard Rybníček, po dohode s hygienikmi, trenčianskou nemocnicou a biochemikou Pavlom Čekanom, plánujú v pondelok obtelefonovať všetkých pozitívne testovaných z víkendového testovania.

„Tých, ktorí nebudú mať žiadne príznaky, na ďalší deň otestujeme PCR testami. Umožníme im tak sa presvedčiť, či sa u nich neprejavila falošná pozitivita. V prípade, že tomu tak bude, môžu mať krajšie Vianoce a v ďalšom období sa ako negatívni testovaní môžu zaradiť do vakcinačného programu,“ priblížil primátor.

Náklady na PCR testy budú rovnako, ako náklady spojené s celoplošným testovaním, na pleciach mesta Trenčín. O ich refundáciu chce samospráva požiadať štát.