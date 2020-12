FOTO: Pozrite sa, ako vyzeralo celoplošné testovanie počas soboty

Za prvých päť hodín urobili 6713 testov, Rybníček nevylučuje ďalšie testovanie v januári.

19. dec 2020 o 18:10 Maroš Buchel

TRENČÍN. Dnes ráno spustilo vedenie mesta Trenčín dobrovoľné celoplošné testovanie na nový koronavírus. Ľuďom sprístupnilo 33 odberných miest. Zatiaľ čo na niektorých sa tvoria rady, inde ľudia vôbec nemusia čakať.

S počtom sú spokojní

Za prvých päť hodín testovania urobili v Trenčíne 6713 testov. „Z toho s pozitívnym výsledkom bolo 162 testov, čo je 2,41 percenta,“ upresnila Erika Ságová, hovorkyňa mesta.

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka s týmto počtom rátali. „Je to 38,75 obyvateľov pretestovaných za hodinu na odbernom mieste, čo je v súlade s našimi predpodkladmi,“ uviedol primátor na sociálnej sieti. "Všetko ide podľa plánu, ľudia prichádzajú postupne, niekde sa čaká v radoch, niekde sa nečaká vôbec, tak verím, že to spoločne zvládneme a že príde čo najviac ľudí," doplnil.

Taktiež dodal, že testovanie bude považovať za úspešné v prípade, že sa príde dať otestovať viac ako 10 000 obyvateľov. „Budem to považovať za veľké víťazstvo a veľký úspech, v tom zmysle, že zachytíme veľa pozitívnych, čo zostanú doma a nebudú ďalej šíriť ten vírus,“ povedal.

Podľa slov dobrovoľníkov, je o terajšie testovanie menší záujem. „Pozorujeme menší, taký tretinový záujem oproti minulému celoplošnému testovaniu,“ upresnil Peter, ktorý pôsobí na odbernom mieste na ulici Dlhé Hony.

Tých čo prišli, motivuje najmä bezpečnosť seba a svojich blízkych. „Prišli sme, aby sme vedeli na čom sme. Aby sme chránili seba a svoje okolie“ povedala Miroslava, ktorá sa prišla otestovať do priestorov obchodnej akadémie.

Rovnaký názor má aj Pavol, ktorý sa nechal testovať v základnej škole Dlhé Hony.

„Prišiel som v rámci toho, aby som bol aj ja v bezpečí. Aby som pred Vianocami vedel, že som aj ja bezpečný, aj rodina. Aby som to nešíril, ak aj som náhodou pozitívny,“ povedal. Niektorí prišli na testy, pretože patria k rizikovej skupine. „Už sme starí, tak sme prišli, preveriť sa či sme zdraví,“ povedal Štefan.

Riešenie vidia v znížení mobility

Primátor pochválil aj prácu dobrovoľníkov. „Musím povedať, že tu sa ukazuje sila samosprávy a lokálnej politiky, že ľudia si navzájom pomáhajú," povedal.

Ako uviedol, pomáhať pri testovaní prišli zdravotné sestry, lekári, mladí ľudia ale aj starší ľudia. „Sú to Trenčania a pomáhajú jeden druhému. Veľmi si to ceníme,“ dodal. Zároveň je však presvedčený o tom, že pomôcť si musíme najmä my sami.

„Na nikoho sa nespoliehajme, len na seba. Každý jeden z nás môže znížiť mobilitu, zostať doma, dodržiavať pravidlá, dá sa v Trenčíne pretestovať, tak to celej situácii pomôže,“ vysvetlil.

Práve zníženie mobility primátor vidí, ako potenciálne riešenie celej situácie. „To je momentálne najdôležitejšie, aby sme si uvedomili, že kľúč ku šťastiu je zostať doma a nestretávať sa. Funguje to, myslím že v Trenčíne je to fajn,“ povedal Rybníček.

Podľa jeho slov mobilita v meste zásadne klesla už v prvý deň, čo sú v platnosti nové opatrenia. „Videl som to aj dnes, keď som sa prešiel po meste. Ľudia čo sú v meste sú len tí, čo sa idú dať testovať, myslím, že si dávajú pozor, dúfam, že to je tak na celom Slovensku, že zásadne klesla mobilita,“ skonštatoval.

Testovať by chceli opäť v januári

Nateraz nie je známe, či sa podobné celoplošné testovanie v Trenčíne bude opakovať. „Potom v januári, keď dúfam dorazia testy na Slovensko, tak by sa už potom mohlo testovať komunitne, pretože keby začali ľudia cestovať medzi okresmi, tak by to testovanie nemalo zmysel, keďže by sme nedokázali otestovať aj tých, čo prichádzajú z červených okresov,“ povedal Rybníček.

Zmysel v plošnom testovaní vidí teraz hlavne preto, lebo sa blížia sviatky. „Teraz je situácia taká, že Vianoce stlmia ten život, každý zostáva doma, takže teraz to plošné testovanie zmysel má. Ak v januári nebude celoplošné slovenské testovanie, že to bude nevyhnutné, tak si myslím, že to bude mať zmysel cez komunity,“ dodal.