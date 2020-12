AS Trenčín mení logo, jeho dominantou bude písmeno "T"

Slovenský futbalový klub AS Trenčín mení logo. To doterajšie dlhodobo nespĺňalo nielen historickú hodnotu, ale nenieslo ani odkaz tradície.

18. dec 2020 o 12:03 TASR

Nové logo AS Trenčín. (Zdroj: AS TRENČÍN)

TRENČÍN. Rovnaké nedostatky napĺňala aj farebná kombinácia. Pri plánoch na zmenu musel klub nájsť vhodný čas a prevedenie, aby reprezentovalo trenčiansky futbal na dlhú dobu.

Vhodný čas podľa predstaviteľov dvojnásobného majstra SR v ére samostatnosti prišiel práve teraz, keď sa dokončuje výstavba nového štadióna.

V marci by sa zverenci Stijna Vrevena mali premiérovo predstaviť vo Fortuna lige v domácom prostredí. V logu dominuje písmeno "T". To má symbolizovať históriu futbalu v Trenčíne. Práca jednotlivých klubov na seba nadväzovala, staré tvorili základy pre rodiace sa.

"Hľadali sme symbol reprezentujúci celý trenčiansky futbal naprieč históriou trvajúcou 116 rokov. Logo „TJ“ prepája nielen históriu, ale všetky športy, ktoré dnes fungujú pod hlavičkou AS. Nesie odkaz do minulosti," povedal na piatkovej tlačovej konferencii generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček a dodal: "Klub doma a v zahraničí reprezentuje mesto a región. Chceme byť naďalej silnou a úspešnou lokálnou značkou, ktorá spája fanúšikov z nášho mesta a nášho kraja. Najsilnejším menovateľom tohto regiónu je znak „T“."

Jedno z najstarších miest na Slovensku sa pýši futbalovou tradíciou siahajúcou až do roku 1904. Skôr sa hralo len v Prešove, Bratislave a Košiciach. AS Trenčín prijal už dávno zodpovednosť nielen za pokračovanie futbalového príbehu pod Čákovým hradom, ale aj za udržanie tradície a odkrývanie historických väzieb siahajúcich do súčasnosti. Skladanie mozaiky pri príležitosti vydania knihy "110 rokov“ dalo AS po prvý raz ucelený pohľad na trenčiansku futbalovú históriu, ktorá dáva pevné základy pre súčasný klub.

"Celý nápis AS Trenčín bol vytvorený v spolupráci so slovenským typografom Ondrejom Jóbom, ktorý vychádzajúc z detailov symbolu nakreslil unikátnu skladbu písmen. Originalita nového symbolu AS Trenčín spočíva v spojení rozpoznateľného s unikátnym. Správnou štylizáciou na prvý pohľad nudného tvaru sa dá dosiahnuť originalita, vďaka ktorej logo vystúpi nielen v porovnaní s inými logami, ale aj s logami, ktoré majú základ vo veľkom písmene T. Pri porovnávaní s inými futbalovými klubmi platí rovnaké pravidlo. Nové logo má v priestore konvenčných logotypov futbalových klubov výhodu okamžitej rozoznateľnosti. Logá futbalových klubov si donedávna držali zaužívanú estetiku heraldiky. Futbal sa už dávno posunul aj mimo štadiónov a stal sa z neho životný štýl. Kluby, väčšie i menšie, začali vnímať, že logo by už nemalo byť výšivkou na drese hráčov," vysvetlil tvorca nového loga, štúdio vizuálnej komunikácie Pergamen,v tlačovej správe.

AS Trenčín tiež zmenil oficiálneho dodávateľa športového výstroja. Novým marketingovým partnerom sa stala na štyri roky spoločnosť Macron z Talianska.



z histórie trenčianskeho futbalu:

1904 - vznik športového spolku TTE Trencsén

1919 - zmena názvu TTE Trencsén na TTS Trenčín

1943 - vznik Nehera Trenčín

1947 - zmena názvu Nehera Trenčín na Odeva Trenčín

1949 - pričlenenie TTS Trenčín k Odeve Trenčín

1960 - zlúčenie Odevy a TTS do Jednoty Trenčín

1981 - obnovenie činnosti Odevy Trenčín

1983 - zánik Jednoty Trenčín

1989 - vznik VTJ Trenčín prevelením VTJ Sereď

1992 - zlúčenie VTJ a Odevy do Ozeta Dukla Trenčín

2002 - premenovanie na FK Laugaricio Trenčín

2003 - premenovanie na AS Trenčín



úspechy trenčianskeho futbalu:

TTS Trenčín

1919 - neoficiálny majster Slovenska (titul klubu nepriznali

pre slovenské stanovy)

Jednota Trenčín

1963 - vicemajster ČSSR

1966 - finalista Stredoeurópskeho pohára (Fiorentina Jednota

1:0)

1968 - tretie miesto v ČSSR

1978 - víťaz Slovenského pohára (Jednota Slovan Bratislava 1:0

a 3:1)

1978 - finalista Československého pohára (Baník Ostrava

Jednota 1:0)

AS Trenčín

2013 - tretie miesto na Slovensku

2014 - vicemajster Slovenska

2015 - víťaz Slovenského pohára (AS Trenčín FK Senica 2:2, 3:2

rozstrel z 11 m)

2015 - majster Slovenska

2016 - víťaz Slovenského pohára (AS Trenčín Slovan Bratislava

3:1)

2016 - majster Slovenska