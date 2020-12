Trenčín: Hlavného kontrolóra bude mestské zastupiteľstvo voliť 27. januára

Trenčiansky mestský parlament bude v januári voliť hlavného kontrolóra mesta. Termín jeho voľby schválilo v stredu mestské zastupiteľstvo na 27. januára budúceho roka.

17. dec 2020 o 12:52 TASR

Ilustračné foto (Zdroj: MY TRENČÍN)

TRENČÍN. Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Trenčín musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania sa voľby na trenčianskej radnici.

"Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta zašlú alebo doručia svoje písomné prihlášky v zalepenej obálke, označenej Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ, najneskôr do 13. 1. 2021 do 15.00 h do podateľne mesta, Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín," doplnila Ságová.

Ako dodala, súčasná hlavná kontrolórka Libuša Zigová je vo funkcii od februára 2009. Či sa bude opäť uchádzať o funkciu hlavnej kontrolórky, dnes ešte nie je známe.