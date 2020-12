Dukla prekvapivo nestačila na Banskú Bystricu

Trenčania sa v zápase chudobnom na góly presadili iba raz.

15. dec 2020 o 20:15 TASR

Trenčín – Banská Bystrica 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Do bránky baranov sa premiérovo postavil Belányi. V úvodnej tretiny však mal iba minimum práce. Oba tímy sa iba sťažka dostávali do šancí. Väčšie množstvo príležitostí si vďaka presilovým hrám síce vypracovali hostia spod Urpína, ale na LaCouveeho nevyzreli.

Úvod prostrednej tretiny priniesol zvýšený pohyb a aktivitu na oboch stranách klziska. Zakončenie Faška-Rudáša dieru medzi betónmi LaCouveeho nenašla. O chvíľu na to Hunovo zakončenie smerovalo iba do stredu brány. Dukla následne hrala presilovú hru, avšak udrieť mohlo pred domácou bránkou. Lamper však puk za chrbát kanadského gólmana nedostal. Barani boli aktívnejší, no v zakončení nemali dostatok pokoja a presnosti. Čo viselo vo vzduchu sa aj stalo realitou. Domácu ľahkovážnosť potrestal v 34. minúte Drew, ktorý zostal nikým nepokrytý na pravom kruhu a strelou do horných poschodí bránky otvoril skóre. V 38. minúte počas presilovej hry to bol znova Drew, ktorý z podobnej pozície chcel trafiť to isté miesto ako pri góle, no LaCouvee jeho strelu vyrazil. Gól padol na opačnej strane klziska. Prvý útok sa vojakov zakombinoval a po chybe obrany Banskej Bystrice Berishovu prihrávku pretlačil za Belányiho pohotový Kettunen.

Záverečná časť hry priniesla svižný hokej na oboch stranách. V 48. minúte po Sádeckého akcii mohol zvrátiť skóre Ilenčík, no namieril puk iba doprostred bránky. Desať minút pred koncom sa odrazenú puk dostal k nakorčuľovanému Heclovi, ktorý pre krátkosť času nedokázal namieriť dostatočne presne. V 53. minúte to bol opäť Hecl, kto mohol nakloniť misky váh na domácu stranu, ale tiesnený nedokázal poslať puk do siete. A tak gól padol na opačnej strane, keď z rýchlej akcie presne zakončil Kabáč. Trenčania v závere nevyužili presilovku ani power play.

Góly: 40. Kettunen (Berisha, Okuliar) - 34. Drew (Mistele), 53. Kabáč (Lamper, Breton). Vylúčení na 2 min: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Stano, Hronský – Šoltés, Durmis

TRENČIN: LaCouvee – Lemcke, Ackered, Bokroš, Zeleňák, Rajnoha, J.Urban, Ilenčík – Berisha, Kettunen, Okuliar – Sádecký, Paukovček, Hecl – M.Valach, Rehuš, Bezúch – Kukuča, J.Švec, Ferényi

BANSKÁ BYSTRICA: Belányi – Žiak, Ďatelinka, Drew, Breton, Demo, Petrinec, Giertl, O.Hudec – P. Lamper, Tamáši, Kabáč – Faško-Rudáš, Winquist, Mistele – Vybíral, Rob.Huna, Kraut – Melcher, Šimun, Výhonský