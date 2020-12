Kto sa dostal do ideálnej jedenástky desaťročia AS Trenčín?

Vybrali sme ideálnu jedenástku AS Trenčín za obdobie rokov 2011 až 2020.

15. dec 2020 o 11:36 Martin Jurčo

Trenčania v krátkom čase získali dva ligové tituly a dvakrát brali Slovnaft Cup. (Zdroj: AS TRENČÍN/TOMYNO SOMR)

TRENČÍN. Famózne víťazstvo v druhej lige, postupy do európskych pohárov a následné dva roky, kedy AS Trenčín vyhral všetko, čo sa na Slovensku dalo. Pôsobenie v exile i pád na dno ligovej tabuľky. To všetko prinieslo desať rokov v podaní klubu z Považia.

Za toto obdobie prešli jeho štruktúrami desiatky futbalistov. Niektorí to dotiahli až do známych európskych súťaží. Iní ako prišli, tak aj odišli.

Vybrali sme ideálnu jedenástku, ktorí za toto obdobie zaujali najviac a keby sa stretli v jednom tíme, pravdepodobne by si dokázali podmaniť najvyššiu slovenskú súťaž ešte výraznejším spôsobom.

Ideálna jedenástka AS Trenčín (2011 - 2020)