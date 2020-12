Očarujúce drevené domčeky vás zavedú do rozprávkovej vianočnej ríše

Veronika Bratová svojimi šikovnými rukami a nápadmi poetickej fantázie dokáže vyčarovať vianočnú náladu z čerstvo narezaného a rozvoniavajúceho dreva.

21. dec 2020 o 7:05 Martin Šimovec

Rozprávkovo čarovné architektonické zátišia plné domčekov s citlivou atmosférou romantických striech, komínov, drevených vrát, lavičiek, pouličných lámp starých desaťročia či už doslova retro automobilov vo vás navodia okrem vianočnej nálady pocity lásky, dobra a nehy.

Drevené domčeky plné jemnej fantázie

V momente, keď Veronika Bratová skrášľovala časť svojej záhradky romantickými drevenými domčekmi väčších rozmerov ani netušila, aký ošiaľ záujmu medzi svojimi priaznivcami onedlho vyvolá.

Predovšetkým jej bezhraničná fantázia, trošku zminimalizovaného Toskánska i Provensálska a pár fotografií z jej tvorby na internete vyvolali veľký architektonický boom. A tak v rukách Veroniky vzniklo k dnešnému dňu vyše päťdesiat zmenšených dediniek a domčekov vyrezávaných z dreva v kombinácii s množstvom doplnkov i starých klincov.

„Keď som v záhrade vytrhla kríky a zostal mi voľný priestor, na um mi prišli väčšie domčeky. Prišla koronakríza, veľa voľného času a moja fantázia sa pretavila do domčekov. Keď videli ľudia ich fotografie, okamžite ma prosili, aby som niečo podobné začala tvoriť v menšom.“

Záujemcovia o romantické domčekové zátišia si chceli skrášliť svoje interiéry. Prvé z nich umiestňovali na parapetné dosky, nad krby či na stenu. A Veroniku táto práca na mesiace naplno pohltila.

Okúzľujúce zátišia skrášľujú domácnosti

Do posledného detailu vymyslené a prepracované domčeky a okná na nich, príťažlivé kombinácie jemných farieb, zasnežené lavičky i ihličnany v okolí stavieb, historické lampy vytvorené z klincov, ktoré dostali nový život.

Svoje miesto našli aj šišky zo stromov, zopár korálok, vianočných ozdôb, bukvíc, figúrky zvierat i rozprávkových bytostí a kôra stromov. Všetko v čarovnej kompozícii, ktorá v citlivých dušiach vyvolá spomienky na krásne detstvo.

„Ja milujem fantáziu, nikdy by som nič nekopírovala. Niečo mi napadne v hlave a potom sa to snažím realizovať aj do skutočnosti. Prvé domčeky boli spojené s tmavými farbami. Páči sa mi však provensálsky štýl, a preto som neskôr stavila na jemnejšie farby,“ pokračovala Veronika.