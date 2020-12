Ochotnícke Divadlo Kolomaž sa sprofesionalizovalo a zmenilo názov

Trenčianske ochotnícke Divadlo Kolomaž nemá takú bohatú históriu ako väčšina ochotníckych divadiel na Slovensku.

12. dec 2020 o 18:19 TASR

TRENČÍN. Jeho korene siahajú do roku 1993, založila ho na podnet Kamila Bystrického partia stredoškolákov z Trenčína. Zo stredoškolských ochotníkov sa postupne stali divadelní profesionáli. V roku 1994 som maturoval a robil som väčšiu časť programu na stužkovú. Tak nejako ma to chytilo, oslovil som spolužiakov i starších kamarátov so záujmom o umenie, a tak sme ja, Tomáš Plánka, Jano Šimko a Andrej Ďuriga založili Divadlo Kolomaž, priblížil Bystrický.

Divadelnú premiéru mal Kolomaž v roku 1995 v zrkadlovej sále trenčianskeho Kina Hviezda s nonverbálnou inscenáciou Jána Šimka Egon. O rok neskôr naštudovali ochotnícki herci ďalšiu inscenáciu Maty a v roku 1998 inscenáciu Jána Šimka Rubikon 1998: Pantha Rei.

Inscenácie sme si písali sami a veľmi dôležité bolo, že sme nepoužívali slovo. Keďže podobné veci neboli na Slovensku bežné, začalo sa o nás hovoriť a postupne sme dostávali ponuky na vystúpenia na celom Slovensku. Inšpirácia pochádzala z Divadla Stoka, ktoré bolo priekopníkom alternatívneho divadla u nás. Napokon sme mali aj tú česť, že sme sa dostali na festival v Skalici, kde sme vystupovali aj s Divadlom Stoka, doplnil Bystrický.

Ako dodal, činnosť Divadla Kolomaž na niekoľko rokov prerušilo štúdium jeho členov na umeleckých školách. Zhodou okolností sa gro súboru stretlo na rovnakej vysokej škole v Prahe, kde v umeleckej činnosti pokračovali pod hlavičkou Hudobnej a tanečnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe. Priestor našli v pražskom Divadle Alfréd, kde robili ďalšie autorské inscenácie. Po skončení štúdia sa Kamil Bystrický a Tomáš Plánka vrátili do Trenčína.

Divadlo Kolomaž sa premenovalo na Dogma divadlo, založili sme občianske združenie. Inscenujeme vlastné autorské texty, inšpirovali sme sa aj českým autorom Davidom Zábranským, s ktorým sme robili dve inscenácie. Momentálne spolupracujeme na tretej, ktorá by mala mať premiéru na jar budúceho roku, priblížil novú éru divadla Bystrický.

I keď sa Divadlo Kolomaž, neskôr Dogma divadlo, sprofesionalizovalo, podľa Bystrického má ochotnícke divadlo u nás svoje mimoriadne miesto. Ochotnícke divadlo udržiava pozitívne vzťahy medzi ľuďmi a komunitné väzby medzi divákmi z jednotlivých mestských častí, uzavrel Bystrický.

Po roku 2002 už pod hlavičkou Dogma divadla uzreli svetlo sveta divadelné diela Červená čiapočka, Europeana, Blázon, Komunál, Stručné dejiny sveta, Europeana - Stručné dejiny 20. storočia, Lokál, Višegrád -1 a Konzervatívec (k stému výročiu vzniku ČSR). S výnimkou jednej všetky režíroval Kamil Bystrický.