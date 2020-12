Mesto pripravuje testovanie žiakov a študentov

Mesto Myjava plánuje zriadiť štyri odberné miesta na testovanie s antigénovými testami v termíne od 7. do 10. januára 2021.

12. dec 2020 o 15:56 TASR

MYJAVA. Cieľom je zabezpečiť otestovanie žiakov druhého stupňa základných škôl (ZŠ), študentov stredných škôl, rodičov a zamestnancov základných škôl v meste. Informoval o tom primátor mesta Pavel Halabrín.

"Je pre nás dôležité a už aj nevyhnutné, aby sa deti mohli vrátiť do škôl a znovu sa riadne učiť. Chceme pripraviť všetko pre to, aby sme im to umožnili v súlade s legislatívnymi pravidlami a určenými zásadami. Je pre nás prioritou urobiť to tak, aby školy začali učiť a zostali v prevádzke. Budú zriadené odberné miesta priamo v školách, zabezpečíme ochranné pomôcky a dezinfekciu," uviedol Halabrín.

Testovanie by malo byť realizované od 7. do 9. januára od 10.00 do 16.00 h, a v nedeľu 10. januára od 10.00 do 14.00 h.

"Je to dostatočný priestor na otestovanie 1200 žiakov a študentov, 230 zamestnancov, ale i rodičov a rodinných príslušníkov. Chceme využiť skúsenosti, ktoré sme získali v celoplošnom testovaní, a vyhnúť sa tak stresom, čakaniu v radoch a konfliktom. Vyzývam zdravotníckych pracovníkov, ktorí by mali záujem a možnosť pomôcť, aby sa

prihlásili," doplnil primátor mesta.

Ako doplnil, mesto zabezpečí všetko potrebné, či už priestory, stravu a zaplatí odpracované hodiny. Na bezproblémové zvládnutie testovania potrebuje denne minimálne 12 zdravotníkov.