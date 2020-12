Víťazná séria Trenčína skončila. Pretrhli ju Michalovce

Dukla Trenčín prehrala po šiestich vyhraných zápasoch v sérii.

11. dec 2020 o 20:23 TASR

Trenčín – Michalovce 1:2 (0:0, 1:0, 1:1)

Súboj Dukiel začali aktívnejšie hostia z Michaloviec. Východniari boli nebezpečnejší, no paradoxne najväčšiu šancu si vypracovali Trenčania. V oslabení pri vylúčení Aldersona po Ackeredovej strele dorážal zblízka Sádecký, no tesne minul Tomekovu bránu. O tri minúty nechal vyniknúť gólmana hostí opäť Sádecký. Na opačnej strane Bartánus zachytil puk, no jeho strela z dobrej pozície v sieti neskončila. Vojaci mohli ísť do vedenia v 17. minúte. V početnej nevýhode ušiel do úniku Okuliar, avšak blafákom Tomeka neprekonal.

Napísali sme

Napísali sme Ako to je s Ramonom, Jairom, Schetom či Maierhoferom? Pozreli sme sa na niekdajšie osobnosti AS Trenčín Čítajte

V úvode druhej tretiny vystihol rozohrávku Michaloviec Hecl. Dostal sa aj ku strele, no trafil dobre postaveného brankára. V 24. minúte sa z gólu radovali hostia. V presilovej hre Hickmottovu strelu vyrazil brankár a pohotový Šoltés trafil odkrytú časť bránky. Trenčania mohli odpovedať v početnej výhode. Kettunen našiel Okuliara, no ten strelou z voleja neprepasíroval puk za bránkovú čiaru. V polovici stretnutia skončil puk z Hickmottovej hokejky na hornej žŕdke. V 31. minúte sa situácia opakovala po Šoltésovom zakončení. O minútu neskôr nevyužil šancu ani Takáč, ktorý spomedzi kruhov Valenta neobstrelil. Michalovce boli aktívnejšie, ale druhý gól do prestávky nedokázali pridať.

Napísali sme

Napísali sme Stres? Na ten som už pristarý, pousmial sa čerstvý reprezentant Martin Kopčan Čítajte

V záverečnej tretine potreboval Trenčín iba 15 sekúnd na to, aby vyrovnal. Rehuš vypichol puk v strednom pásme a zakončil presne. Vyrovnaný stav vydržal iba dve minúty. Lalancetteho nahadzovaný puk sa odrazil od brániaceho hráča a skončil za chrbtom Valenta. Zápas následne dostal spád a dlhšie minúty sa hralo bez prerušenia. V 48. minúte vyslal Ackered do prečíslenia dvojicu spoluhráčov, no Kukuča nenašiel medzierku v postoji Tomeka. V závere sa Trenčania snažili útočiť do dobre postavenej defenzívy. Hecl sa v 57. minúte prepracoval do zakončenia, no nedokázal prepáliť gólmana. Necelé dve minúty pred koncom stretnutia uvoľnil Alderson Okuliara, ten však puk poslal do brankárovej lapačky. Záverečná power play domácej Dukly gól nepriniesla, a tak Trenčín prehral po šiestich víťazných zápasoch v sérii.

Góly: 41. Rehuš - 25. Šoltés (Hickmott, McCormack), 43. Lalancette. Vylúčení na 2 min: 5:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Výleta, J.Tvrdoň – Synek, Frimmel

TRENČÍN: Valent – Lemcke, Ackered, Bokroš, Zeleňák, Rajnoha, E.Švec, Ilenčík – Alderson, Kettunen, Okuliar – Sádecký, Paukovček, Hecl – Valach, Rehuš, Bezúch – Kukuča, J.Švec, Ferényi

MICHALOVCE: Tomek – McCormack, Southorn, Ventelä, Mihálik, Louis, Zekucia, Ťavoda, Ragan – Hickmott, Lalancette, Erkinjuntti – Regenda, Suja, Šoltés – Bartánus, Mlynarovič, Takáč – Torok, Češík, Chalupa