FOTO+VIDEO: Autobusová doprava potrebuje integráciu

Odborníci tentokrát diskutovali na tému Modernizácia dopravy pre samosprávy.

11. dec 2020 o 17:34 DM

V diskusii sme sa zamerali na verejnú dopravu v Trenčianskom kraji a skutočnosti, ktoré s ňou súvisia. S hosťami sme riešili ako sa cestuje, na akých autobusoch, ako ovplyvnila pandémia súčasný stav, ako vyzerajú cesty v mestách a regiónoch, čo nás čaká v novom roku a ďalšie témy.

Nastali zmeny v tarife

V diskusií sme privítali hostí zo sektoru verejnej dopravy. Ľubomír Prchlík – riaditeľ dopravného úseku SAD Trenčín, Miloš Minarech – referent pre dopravu, Mestský úrad Trenčín a Radovan Čmelo – riaditeľ a konateľ, Dopravný podnik mesta Považská Bystrica.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Snažíme sa zatraktívniť cestovanie modrými autobusmi, či už v SAD Trenčín alebo v SAD Preividza. Chceme cestujúcim ponúknuť možnosť cestovať aj naďalej za rovnakú cenu. Od 13. decembra sa totiž mení tarifa za jednotlivú cestu,“ povedal na úvod Ľubomír Prchlík.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMYtrencin%2Fvideos%2F135257168189303%2F&show_text=false&width=560

Podstatnou novinkou sú predplatené časové cestovné lístky. „Pri zakúpení sedemdňového alebo tridsaťdňového lístka je cena za jednotlivú cestu nižšia,“ povedal Prchlík zo SAD Trenčín.

Na tieto predplatné lístky môže pasažier cestovať aj viac krát za deň a tiež cez víkend. „Na cestovnom lístku, ktorý si ešte donedávna zakúpil v autobuse, je údaj, akú vzdialenosť precestuje. Na základe toho si vie pohodlne určiť, aký lístok potrebuje zakúpiť,“ doplnil Prchlík.

Službu časových predplatných lístkov však už niekoľko rokov funguje v mestskej doprave v Trenčíne. „V priebehu času sme vykonali niekoľko úprav. Jednania pokračujú a podmienky cestovného budeme upravovať,“ povedal Miloš Minarech.

Aj v Považskej Bystrici je možnosť zakúpiť časový cestovný lístok.

„Považskobystrická karta je len nosič média, na túto kartu sa dajú vložiť financie, dá sa ňou platiť v celom kraji okrem Púchova a dá sa naň zakúpiť časový cestovný lístok,“ povedal Radovan Čmelo z Mestkého dopravného podniku Považská Bystrica. Očakávaná je aj príprava Integrovaného dopravného systému v celom kraji.

Nové autobusy pribúdajú

Pre pasažierov je podstatný aj komfort cestovania. “V autobusoch máme aj LCD monitory, na ktorých funguje informačný systém. postupne obnovujeme vozový park a aj táto technológia pribúda. Vieme tak lepšie komunikovať s cestujúcou verejnosťou, napríklad rýchle informácie takto vieme sprostredkovať,“ povedal Ľubomír Prchlík z trenčianskej SADky. z viac ako 260 autobusov je päťdesiat s kompletnou informačnou výbavou.

Priorita je bezhotovostná platba

Ďalším plánovaným projektom je možnosť platiť v modrých autobusoch platobnou kartou. „Benefit je to aj pre vodiča, nielen pre cestujúceho. Chceme tak rozšíriť bezhotovostné platby a odľahčiť najmä vodičov,“ povedal Prchlík.

Podobný zámer je aj v Považskej Bystrici. „Plánujeme novú techniku obsluhy cestujúcich. Patrí sem aj aj platba kartou. Plánujeme na toto čerpať eurofondy, no použijeme aj vlastné zdroje,“ povedal Radova Čmelo z Považskej Bystrice.

(zdroj: M KREO)

Dôležitá je integrácia

Prieskumy Žilinskej univerzity ukázali, že priority cestujúcich sú jasné. „Nie je na prvom mieste cena cestovného, ale ponuka liniek. Čím viac autobusov ponúkneme, tak má viac ľudí možnosť využiť túto dopravu,“ povedal Prchlík. Cestujúci vedia akceptovať prestup, no na viac krát to už nie je pohodlné.

„Podstatný je najmä spôsob prestupu na jeden cestovný doklad, dôležitá je integrácia,“ doplnil Prchlík

Podľa Čmela je v meste Považská Bystrica najmä podstatná zmena v grafikone. „Potrebujeme spraviť úpravu spojov, aby boli optimálne vyťažené. Ak chodia často a poloprázdne, musíme to zmeniť,“ povedal Čmelo.

Obľúbené cyklobusy zostali

Aj napriek dopadom koronakrízy najmä na cestovný ruch zostávajú linky pre cyklistov aj do budúceho roka. „Cyklobusy plánujeme znova od 1. júna 2021. Budú to dve dve linky , jedna z nich je od Trenčína až do Nitrianskeho Rudna, tá je veľmi žiadaná. Využiteľnosť závisí od počasia,“ povedal Ľubomír Prchlík z trenčianskej SADky.