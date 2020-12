Ako to je s Ramonom, Jairom, Schetom či Maierhoferom? Pozreli sme sa na niekdajšie osobnosti AS Trenčín

Vybrali sme siedmich hráčov slávnej majstrovskej éry AS Trenčín, o ktorých sa veľa nerozpráva. Pozrite sa na ich príbehy.

11. dec 2020 o 15:14 Martin Jurčo

TRENČIN. Sezóny 2014/15 a 2015/16 sa zapísali do histórie futbalu v Trenčíne zlatými písmenami. Mužstvo pod vedením legendárnej dvojice Martin Ševela ako hlavný kouč a Ivan Vrabec v pozície otco-trénera vyhrali s mužstvom všetko, čo sa dalo.

Trenčianska mašina všetko začala famóznym finále Slovnaft Cupu v Poprade proti Senici v roku 2015, ktoré vychytal Igor Šemrinec. Stovky fanúšikov pod Tatry cestovalo na slávnom vlaku „dobytčáku“, kde sa človek bál otvoriť dvere na WC.

Éru trenčianskeho panovania slovenskému futbalu o rok neskôr ukončil Gino Van Kessel, ktorý na oslavy druhého titulu priniesol sliepku, čím chcel majiteľovi klubu Tschenovi La Lingovi ukázať, že toto mužstvo nie je žiadna banda „sliepočiek“ a dokáže poriadne zamakať.

Zo spomínaných dvoch ročníkov sme vybrali sedem futbalistov, ktorí svojim spôsobom zaujali, no ich kariéry nenabrali smer ako v prípade Leona Baylieho, Wesleyho, či Simona Mosesa.

Ramon Rodrigues Da Silva (30 rokov)

Brazílsky stopér prišiel do Trenčína ako voľný hráč v roku 2012. Prakticky okamžite sa zaradil medzi defenzívne hviezdy AS Trenčín. Bez pochyby vytvoril najlepšiu stopérsku dvojicu so srbským legionárom Milanom Rundičom, ktorí v sezóne 2014/2015 vytvorili takmer nepriepustnú dvojicu a doviedli AS Trenčín k prvému titulu.