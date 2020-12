S vybudovaním ďalšej časti chodníka počíta mesto v roku 2021

Na hotový chodník čakajú obyvatelia Nozdrkoviec od roku 2018.

11. dec 2020 o 9:00 Maroš Buchel

TRENČÍN. Mesto vyriešilo komplikované majetkové usporiadanie, ktoré bránilo výstavbe druhej etapy chodníka popri jedinej ceste do miestnej časti Nozdrkovce. S výstavbou by sa malo začať budúci rok.

Dlho sľubovaný chodník

Prvú časť chodníka mesto vybudovalo v roku 2018. Nasledovať by mala výstavba druhej časti, konkrétne v úseku od čistiarne odpadových vôd smerom do Nozdrkoviec. „Primátor navrhuje realizáciu druhej etapy do budúcoročného rozpočtu mesta, rozhodujúce slovo budú mať poslanci mestského zastupiteľstva,“ povedala Erika Ságová, hovorkyňa mesta.

Hlavným problémom, ktorý bránil v ďalšej výstavbe chodníka, bolo komplikované majetkové vyrovnanie. „V takýchto prípadoch je časovo najnáročnejšie majetkové vysporiadanie s majiteľmi, ktorí majú pod budúcim chodníkom svoje pozemky,“ povedal Richard Medal, člen výboru mestskej časti Stred.

Podľa slov hovorkyne je tento problém už vyriešený. „Pomerne zdĺhavé majetkovoprávne vysporiadanie sme ukončili, a tak nič nestojí v ceste chodník vybudovať,“ povedala. Potvrdil to i Richard Medal.

Tretia etapa zatiaľ v nedohľadne

S výstavbou druhej etapy by sa malo začať v prípade, že táto investícia zostane v rozpočte mesta na budúci rok. „Ak poslanci odsúhlasia v rozpočte peniaze na chodník, môžeme so stavbou začať na jar 2021,“ povedala hovorkyňa. S týmto časovým horizontom počíta aj oslovený mestský poslanec.

„Tento termín sa momentálne javí ako reálny za predpokladu, že prejde aktuálny návrh rozpočtu mesta Trenčín na rok 2021, v ktorom sa s financiami na túto investičnú akciu ráta,“ povedal.



Doplnil, že ak budú v rozpočte potvrdené a schválené financie na výstavbu chodníka, je to už len na šikovnosti mestského úradu, ako rýchlo sa podarí táto investícia druhej etapy zrealizovať. Kedy mesto začne riešiť výstavbu tretej etapy, nateraz nie je známe.