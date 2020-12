Pred Slovanom uprednostnil Trenčín. Letenay prežil náročný rok

Pred Slovanom Bratislava uprednostnil Trenčín. Dvakrát získal ocenenie Mládežnícky hráč roka. Minulú jeseň nastrieľal za „devätnástku“ AS dvanásť gólov. Odvtedy sa v súťažnom zápase Lukáš Letenay strelecky nepresadil. Trápili ho zranenia.

10. dec 2020 o 9:17 Martin Jurčo

Lukáš Letenay (Zdroj: AS TRENČÍN)

TRENČÍN. Je to už viac ako rok, čo Trenčania na „domácom“ trávniku v Žiline hostili posledné Pohronie. V 85. minúte za nepriaznivého stavu 0:1 prišiel na trávnik Lukáš Letenay, ktorý nahradil Holanďana Ryana Koolwijka. Po pár sekundách mal na hlave vyrovnávajúci gól. Lopta však letela tesne vedľa tyče.

„Priznám sa. Po zápase padli aj slzičky. Bol som blízko k prvému gólu v drese prvého tímu. Mohla to byť premiéra ako hrom,“ zaspomínal si na úvod Lukáš Letenay. Útočník, ktorý uprednostnil Trenčín pred bratislavským Slovanom.

Trenčín viac ako Slovan

Vysoký útočník začínal s futbalom v Karlovej Vsi. O jeho osude rozhodla mama, pretože Lukáša to viac ťahalo k hokeju. V drese bratislavskej mestskej časti sa hýbal na rozhraní útoku a ofenzívneho stredopoliara. Pri jednom zo zápasov proti Trenčínu si ho všimol Erik Sameš. Prišiel do AS na skúšku a odvtedy v jeho žilách koluje bielo-červená krv.

