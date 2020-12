Doprava na Orlovskom moste spustená!

Rekonštrukcia prvej etapy cesty II/517 z Považskej Bystrice do obce Domaniža v celkovej dĺžke takmer 3,6 km začala v auguste minulého roka.

9. dec 2020 o 10:24

Najdôležitejšou a zároveň najnáročnejšou časťou tejto etapy bol viac ako 70 rokov starý Orlovský most, ktorý sa pred rekonštrukciou nachádzal v havarijnom stave. Dnes už je situácia iná, zmodernizovaný most môžu motoristi využívať v plnom rozsahu.

Prvú etapu rekonštrukcie cesty II/517 sa župe podarilo zrealizovať za pomoci eurofondov. „Celkové finančné náklady na túto stavbu presiahli 4,4 mil. eur,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Hotová mala byť pôvodne v máji tohto roka, termín sa dvakrát posunul, no nakoniec sa cestu podarilo odovzdať o niečo skôr, ako bolo dohodnuté.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Najväčšie problémy boli so zosilnením nosníkov, menila sa statika, na mnohých miestach bol most v horšom stave, ako sa predpokladalo a dopĺňali sme aj odvodnenie. Situáciu nám skomplikovala aj koronakríza a dodávky výstuže z Talianska,“ vysvetlil za zhotoviteľa riaditeľ spoločnosti SMS Dalibor Novotný.

Most pred a po rekonštrukcii (zdroj: tsk.sk)

„Chcem sa cestujúcej verejnosti, ktorá bola touto rekonštrukciou rok a pol obmedzovaná, ospravedlniť. No každá rekonštrukcia, zvlášť takéhoto veľkého mosta je komplikovaná,“ povedal župan. „Mnohé práce prebiehali pod mostom, ktorý zo spodnej strany vyzerá ako nový. Nie je to teda len nové zábradlie, zvodidlá a osvetlenie, ale celý most je zrekonštruovaný a zasanovaný,“ doplnil Dalibor Novotný. Rekonštrukcia by mala predĺžiť životnosť mosta minimálne o 20 - 30 rokov.

Po spustení premávky na moste zhotoviteľ ešte dokončí dopravné značenie a ostrovčeky na križovatke Orlové. V jarných mesiacoch budúceho roka sa dokončia mostné závery na nezrekonštruovanej časti Orlovského mosta.

Most pred a po rekonštrukcii (zdroj: tsk.sk)

„Ak nám riadiaci orgán všetko schváli, budúci rok by sme mohli začať s rekonštrukciou ďalších úsekov tejto cesty, etapou č. 5 a 6, v dĺžke takmer 5 km, ktorých súčasťou je až 6 mostných objektov,“ povedal Jaroslav Baška. Tento úsek vedie od konca obce Prečín po koniec obce Domaniža.