S*rie ma to, priznáva Samuel Krajč, ktorý prišiel o šancu na MS

Mal šancu predstaviť sa na svetovom šampionáte hokejistov do 20 rokov v Kanade. Samuela Krajča vyradil nešetrný zákrok Maxima Čajkoviča v prípravnom zápase.

7. dec 2020 o 20:27 Martin Jurčo

TRENČÍN. V piatok sa odohral modelovaný zápas mladíkov, ktorých si tréner hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický, vybral na prípravný kemp do Zvolena. Ten pod Pustým hradom nedohral útočník Dukly Trenčín Samuel Krajč. V priebehu stretnutia ho nešetrne a zbytočne fauloval Maxim Čajkovič a rodák z Púchova duel nedohral.

„Trafil ma z boku. Vôbec som ho nevidel. Ani som nemal puk,“ spomína na udalosť Samuel Krač a pokračoval: „Nemal som tržnú ranu. A diagnóza znela jednoznačne. Mám otras mozgu.“

Dnes sa 188-centimetrov vysoký krídelník podrobil v Žiline špecializovaným vyšetreniam, ktoré sa v stredu zopakujú. Ak všetko pôjde podľa predpokladov, budúci týždeň by sa mal zapojiť do prípravného procesu s Duklou Trenčín.

Nepríjemné zranenie mu zobralo šancu zúčastniť sa majstrovstiev sveta do 20 rokov, ktoré sa na prelome rokov budú konať v Kanade.

„Reprezentovať rodnú krajinu je skvelý pocit. Zažil som to už na osemnástkach. Samozrejme, s*rie ma, čo sa stalo, ale už to nedokážem zmeniť. Prečo to Maxim urobil, nedokážem odpovedať. Ja som mu na to dôvod nedal. Budem robiť všetko pre to, aby som sa na šampionát dostal o rok,“ doplnil Krajč.

Na Maxima Čajkoviča je síce nahnevaný, ale jeho ospravedlnenie prijal.