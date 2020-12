V obci Vrbovce sa uskutočnilo testovanie, žiaci II. stupňa nastúpili do školy

VRBOVCE. V obci Vrbovce v okrese Myjava v pondelok nastúpili do škôl aj žiaci druhého stupňa základnej školy. Informáciu pre TASR potvrdil starosta obce Dušan Eliáš.

Škola uviedla, že obnovuje vyučovanie od 7. decembra na druhom stupni Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Vrbovce na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu (MŠVVŠ) SR a zriaďovateľa, ktorým je obec Vrbovce. "Keďže boli splnené podmienky, ktoré nariadil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR," informuje škola na webovej stránke.

Pre výučbu na druhom stupni sa rozhodli z dôvodu, že chceli vyhovieť deťom, ktoré potrebovali nastúpiť do školy. "Napriek tomu, že informácií sme mali málo, boli zmätočné a stále sa meniace, rozhodli sme sa, že to zoberieme do vlastných rúk. Riaditeľka školy Janka Plešová zabezpečila testovanie žiakov. My sme zorganizovali účasť na testovaní prostredníctvom rodičov," doplnil pre TASR Eliáš.

Testovanie sa uskutočnilo v sobotu (5. 12.). "Škola má 69 detí na druhom stupni. Z nich sa otestovalo 66, všetci s negatívnym výsledkom. Vrátane zákonných zástupcov a učiteľov sa tak otestovalo spolu 118 ľudí," uviedol starosta.

Traja žiaci, ktorí sa testovania nezúčastnili, do školy nenastúpili. "Budú sa vzdelávať podobnou formou ako doteraz, ale v obmedzenom režime. Nie je možné, aby učiteľka, ktorá bude s deťmi počas celého dňa potom ešte niekoľko ďalších hodín sedela pri externej výučbe. V primeranom rozmere pripraví podklady pre daného žiaka. Budú mu poslané alebo odovzdané. Uvidíme, čo nám prinesie tento týždeň, ako to bude fungovať a aká bude epidemiologická situácia," doplnil Eliáš.

Vo všetkých triedach sa tak uskutočňuje prezenčná forma výučby. "Nedá mi, aby som nepripomenul, že informácie o takto dôležitých krokoch prichádzali v piatok (4. 12.) podvečer na tlačových besedách. Takto jednoducho nie je možné riadiť školstvo ani štát," zakončil starosta obce.

