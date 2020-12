Dukla vo forme. Hravo si poradila s Banskou Bystricou

Trenčania na zvolenskom ľade zvíťazili nad Banskou Bystricou.

6. dec 2020 o 19:55 TASR

HC'05 Banská Bystrica – HK Dukla Trenčín 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Góly: 39. Petrinec (Winquist) - 8. Alderson (M. Valach, Okuliar), 21. Kettunen (Alderson, Okuliar), 25. Ackered (Rajnoha, M. Hecl), 51. Kettunen (M. Hecl, Ackered), 58. Sádecký (M. Hecl). Rozhodovali: D. Konc st., Fridrich – Synek, Stanzel, vylúčení: 6:9, navyše: J. Brejčák (Banská Bystrica) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

Banská Bystrica: Vay – Drew, Breton, Petrinec, Ďatelinka, J. Brejčák, Demo – Lamper, Winquist, Faško-Rudáš – Vašaš, Tamáši, Vybíral – Melcher, Šimun, K. Gabor – Kraut, O. Giertl, Vyhonský - Mistele

Trenčín: M. Valent – Lemcke, Ackered, T. Bokroš, Starosta, E. Švec, Zeleňák, Rajnoha – Alderson, Kettunen, Okuliar – Sádecký, Paukovček, M. Hecl – Bezúch, Rehuš, M. Valach – Kukuča, J. Švec, Ferényi

Napísali sme

Napísali sme „Saki“ Šatanovi neodpustil. Za najväčší zážitok považuje „otočku“ proti Sparte, ktorá odrovnala aj trénera Horešovského Čítajte

Trenčania prišli do Zvolena, kde hrá domáce zápasy Banská Bystrica, so štvorzápasovou víťaznou sériou a s cieľom pripísať si aj piatu výhru. Úvod mali lepší hokejisti spod Urpína, keď v 45. sekunde Vašaš prešiel dopredu nikým neatakovaný a zakončil bekhendom, Valent bol proti a v druhej minúte ho ešte preveril dobrou strelou z medzikružia Šimun. Hostia pohrozili v presilovke, no Kettunen sa nepresadil, na opačnej strane bol ešte zaujímavý prienik Vašaša, ale na gólmana Dukly znovu nevyzrel.

Do vedenia išli v početnej výhode hráči spod hradu Matúša Čáka. Vo ôsmej minúte prestrelil Alderson z kruhu prekvapeného Vaya. Bystričania potom nevyužili takmer dvojminútovú presilovku piatich proti trom. Faško-Rudáš neuspel z medzikružia a Lamper neprehodil puk cez betón Valenta. V ďalšej presilovke Breton neskóroval pred odkrytou svätyňou súpera.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bitka a krv na ľade počas tréningu. S Řepíkom sme neverili vlastným očiam, spomína Mário Bližňák Čítajte

Hostia pohrozili Bezúchom, Vay zasiahol i so šťastím. V strednom dejstve ovládli najprv hru trenčianski hokejisti. Na 0:2 zvýšil v 21. minúte Kettunen v páde zblízka povedľa betónu maďarského brankára v službách HC '05, predchádzala tomu šikovná prihrávka Aldersona. Následne to skúšal Okuliar na neistého Vaya, no pokoril ho až v 25. minúte strelou od modrej Ackered.

To už sa bystrický brankár po veľmi lacnom treťom góle porúčal na striedačku a nahradil ho Gajan. Ten do prestávky nemal veľa práce, pretože Okuliar mieril v šanci vedľa žrde a jeho spoluhráči hrali zväčša presilovky. A to tri v rade, dokonca trinásť sekúnd o dvoch hráčov, no mali iba jedinú vážnejšiu príležitosť, v ktorej Drew preveril Valenta. Napokon to Bystričanom vyšlo v 39. minúte už v hre piatich proti piatim.

Petrinec vystrelil spoza kruhu a tečovaný puk skončil medzi žrďami. Obranca "baranov" tak zaknihoval premiérový gól v najvyššej súťaži. Tretie dejstvo začali aktívne hostia, ale teč Valacha či strela Rehuša si cestu medzi žrde nenašli. Následne ožili "barani" a Valent sa v bránke rozhodne nenudil. Zasahovať musel po prieniku Winquista a veľmi dobrých koncovkách Giertla, Lampera, Misteleho a Šimuna. V 50. minúte dostala Dukla výhodu presilovky o dvoch hráčov v trvaní 79 sekúnd a využila ju. Po teči Hecla sa puk od žŕdky odrazil pred Kettunena a ten sa nemýlil – 1:4.

Banskobystričania sa však nevzdávali a naďalej útočili, strieľali, lenže mali aj smolu, pretože najprv Breton opečiatkoval ľavú žŕdku a vzápätí Winquist hornú. Trenčanom sa potom nepríjemne zranil kapitán Starosta, ktorý nastúpil na druhý zápas po predchádzajúcom vyliečenom zranení. Navyše jeho tím hral následne v oslabení, no ubránil sa, dve šance zblízka nevyužil Šimun. Posledné slovo v zápase mal po peknej kombinácii v 58. minúte Sádecký, skóroval do odkrytej bránky po tretej asistencii v zápase od Mareka Hecla – 1:5.