„Saki“ Šatanovi neodpustil. Za najväčší zážitok považuje „otočku“ proti Sparte, ktorá odrovnala aj trénera Horešovského

Rovnica Rastislav „Saki“ Sakala a Dukla Trenčín funguje už takmer štyri desaťročia. Oddaný fanúšik bol s Duklou pri štyroch tituloch aj pri tom, keď takmer vypadla do nižšej súťaže. Zažil ohadzovanie pohármi od piva i šialený obrat proti Sparte.

5. dec 2020 o 12:49 Martin Jurčo

STARÁ TURÁ. Na hokej chodí takmer celý život. Prvý raz ho na zimný štadión do Trenčína priviedol otec. Zo Starej Turej cestovali vlakom do Nového Mesta nad Váhom vlakom. Tridsaťminútová prestávka slúžila na občerstvenie. Rasťovi sa ušla malinovka, chlapi si dali pivo. Domov sa vracali o pol jedenástej.

„Mame to nevadilo. Hokej bol výnimkou, kedy som mohol ako dieťa ísť spať neskoršie. Hrávalo sa zväčša utorky a piatky a bol to pre mňa sviatok. Na prvý zápas vôbec si spomínam veľmi dobre. Dukla hrala proti Jihlave. Za hostí chytal reprezentačný gólman Králik. Za nás Karel Lang zo Zetoru Brno. Mal dres číslo dvadsaťdeväť a bielu prilbu,“ zalovil v pamäti Rastislav Sakala.

Vaše meno je s Duklou spojené už viac ako tri desaťročia. Zmenilo sa fanúšikovanie za tie roky výrazne?

V osemdesiatych rokoch sa nepoužívali bubny. Rachot bolo treba urobiť hlasivkami a tlieskaním. Dnes máme na hokeji viacero bubnov. Ak by na tribúne neboli, drvivú väčšinu času by na štadióne bolo ticho. Ľudia už hokej toľko neprežívajú. V minulosti fandili všetci. Starí aj mladí. Bez ohľadu na to, kde sedeli alebo stáli.

Dnes ak sa klubu chvíľku nedarí, diváci sa vytratia. Zrazu počuť aj to, ako si hráč na ľade odpľuje.

Vytráca sa teda to pravé „fanúšikovstvo“?

Možnože som staromódny. Teraz mi to pripadá stále viac umelé. V minulosti sme hokej prežívali intenzívnejšie a impulzívnejšie.

V osemdesiatych rokoch prišlo na slabšieho súpera 3500 divákov a hovorili sme o slabej návšteve. Dnes keď príde 3500 duší, tľapkáme sa po pleciach, aká skvelá kulisa.

Mnohí mladí ani nevedia, na čo vôbec na hokej prišli. Dievčinka vymaľovaná ako z plagátu. V ruke mobil. Vyloží si nohy na novú sedačku. Toto skutočne nechápem.

Vraj dostať sa do kotla, bolo v minulosti mimoriadne náročné. Je to pravda?

Tomu verte. Hocikto sa tam nedostal.

Čo bolo podmienkou?