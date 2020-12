FOTO: Klub Lúč sa sťahuje na Mierové námestie

Dočasný domov mu poskytne objekt Vážka

4. dec 2020 o 20:21 Maroš Buchel

TRENČÍN. Tretí najstarší kultúrny klubový priestor na Slovensku sa dočasne presťahuje na námestie, do objektu Galérie Vážka. Dôvodom je celková rekonštrukcia budovy kina Hviezda, v ktorej klub sídlil od 70. rokov minulého storočia.

Dramaturgia zostáva, mení sa len priestor

V nových priestoroch sa klub Lúč bude nachádzať dočasne, kým sa nedokončí rekonštrukcia kina Hviezda. Do dočasných priestorov sa presúva celá javisková a zvuková technika. „Máme za cieľ premiestniť celú programovú a technickú štruktúru klubu do nového priestoru, budeme jemne limitovaní, ale myslím, že to zvládneme,“ povedal Kamil Bystrický, šéf občianskeho združenia Kolomaž, ktoré klub prevádzkuje. Podľa jeho slov pribudne nový mobiliár.

Keďže sa klub presúva do väčších priestorov, občianske združenie plánuje rozšíriť aj druh podujatí, ktoré sa v ňom budú môcť realizovať. „Dramaturgická skladba v nových priestoroch zostane rovnaká. Myslím si, že by sme ju ale mohli rozšíriť, keďže je to väčšia sála, mohli by sme do nej umiestniť tanečníkov, ktorí by tam mohli týždeň alebo dva priamo trénovať a vytvoriť tanečné predstavenie,“ doplnil.

Vedenie klubu v roku 2015 nainštalovalo do svojich priestorov novú javiskovú technológiu. Pred piatimi rokmi ju inštaloval architekt Andrzej Marusa, ktorý má za úlohu ju prispôsobiť aj do nových priestorov.