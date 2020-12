Polmiliónový dlh na daniach. Skoro som okoktavel, spomína niekdajší talent Michal Jonáš

Mal 16 rokov, keď nastúpil v druhej lige za Senicu. Čoho sa chytil, to premenil na zlato. Prvý štart za Senicu, Dubnicu i v seniorskej reprezentácií okorenil gólom. V Liberci dlhým autom vyzval ku gólovému zakončeniu Nezmara.

4. dec 2020 o 16:06 Martin Jurčo

SENICA/DUBNICA NAD VÁHOM. Mal našliapnuté na skvelú kariéru. Tú Michalovi Jonášovi zničila ťažká autohavária. A aj pri nej mal obrovské šťastie v nešťastí.

Pochádza zo športovej rodiny. Jeho otec sa venoval futbalu. Chytal dedinskú ligu za Prietrž, no záujem o jeho služby mal aj trnavský Spartak. Synovi futbal najskôr zakázal, no Michal Jonáš sa cez rôzne iné športy predsa len dostal na zelený trávnik.

„Keď som prišiel domov s tým, že mám nový šport a bol to futbal, otec mi skoro jednu vypálil,“ zaspomínal si na úvod Michal Jonáš.

Mal 16 rokov. Hral druhú seniorskú ligu a Senica mu už bola malá. Chcel sa posunúť vyššie. Napokon pred Nitrou uprednostnil Dubnicu nad Váhom, kde v tom čase bola azda najlepšia práca s mládežou. Popri futbale absolvoval štúdium na elektrotechnickej priemyslovke.

Na začiatku maturitného ročníka premiérovo obliekol dres prvého tímu MFK. A hneď aj skóroval proti Artmedii Bratislava, ktorá v tom čase úspešne bojovala o postup do základnej skupiny Ligy majstrov.

„Moja prvá výplata? Nespomínam si presne. Mohlo to byť niekde okolo desať tisíc korún slovenských. Bol som mladý chalan a boli to pre mňa skvelé peniaze,“ lovil v pamäti dnes 34-ročný Jonáš.

V drese Dubničanov napokon odohral 35 stretnutí a ako obranca sa presadil trikrát. O rok v decembri sa premiérovo predstavil aj v najcennejšom drese. Výber Jána Kociana hral v exotikom Abú Zabí. Slováci porazili Spojené Arabské Emiráty. Michal Jonáš strelil úvodný gól zápasu a prispel k víťazstvu 2:1.

„Spoluhráč s číslom štrnásť mi nacentroval loptu a ja som ju hlavou poslal do brány. Ale meno nepoviem, nespomeniem si. Tuším sme si ale po zápase vymenili dresy. Bola to paráda, no už sú to iba spomienky...,“ pokračoval.

Plač

Zima 2006 sa mohla pre neho stať prelomovou. Bol na vrchole a záujem o Michala Jonáša prejavili zahraničné kluby. Prestup do bohatého Ruska vyzeral na spadnutie. Už mal zbalený kufor smer Barcelona, kde mal Amkar Perm rozložený svoj stan počas prípravy. Na portáli wikipedia svieti, že neuspel na skúške.