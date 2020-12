V považskobystrickej nemocnici napreduje výstavba moderného diagnostického centra

Súčasťou Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica sa už budúci rok stane budova Centra diagnostiky, ktorá míľovými krokmi rastie v centrálnom priestore nemocničného vnútrobloku. Výstavba nového pavilónu má nadregionálny význam.

3. dec 2020 o 14:38

S prácami na modernom zdravotníckom pracovisku začala župa v auguste tohto roka.

„Postavený je hrubý skelet, hotová vrchná deka, ktorá je pripravená na penetráciu, aby sa následne mohli položiť izolácie, či už tepelné alebo hydroizolácie. Toto diagnostické centrum bude slúžiť na diagnostiku napr. CT prístrojom, ktorý tu pribudne v budúcom roku a v roku 2022 by sme chceli zo župného rozpočtu zakúpiť nové MR-ko. Súčasťou vybavenia bude aj digitálny röntgen, ten už nemocnica využíva,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

Špecializované pracovisko bude slúžiť pacientom nemocnice i mimonemocničným pacientom, príjmy z využívania nového CT prístroja a MR-ka pôjdu nemocnici. „Pre nemocnicu aj obyvateľov regiónu je to veľký prínos, vďaka tomuto pracovisku si dokážeme dodiagnostikovať aj závažnejšie ochorenia a pacienti za vyšetreniami nebudú musieť dochádzať do okolitých miest. Vzhľadom na to, že celá budova bude plná prístrojov, ktoré sú závislé od elektrickej energie, bolo potrebné urobiť rekonštrukciu rozvodov aj samostatnú trafostanicu k tejto budove,“ vysvetlil riaditeľ nemocnice Igor Steiner.

Ide o ďalšiu investíciu zo župného rozpočtu v hodnote presahujúcej 200 tis. eur. Centrum diagnostiky by malo byť hotové v lete budúceho roka, investícia kraja do jeho vybudovania predstavuje takmer 1,8 mil. eur. Aj v tomto prípade župa kladie dôraz na životné prostredie a v rámci architektonického riešenia je zapracovaná zelená pochôdzna strecha.