Dukla zlomila odpor Liptovského Mikuláša v záverečnej tretine

Dukla zvládla domáci duel proti Liptákom.

1. dec 2020 o 20:25 TASR

Trenčín – Liptovský Mikuláš 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

Trenčania mali do zápasu ideálny vstup. Už v prvej minúte Nick Shore prihral pred bránku Ackeredovi a ten z ľavého kruhu prekonal gólmana Liptákov. Vojaci sa z vedenia dlho netešili. V 6. minúte Štrachu poslal puk spoza bránky na modrú čiaru. Nahadzovaný puk šikovne stečoval Rudolf Huna tak šikovne, že ten zapadol za Valentov chrbát. V polovici prvej tretiny našiel Paukovček zadovkou Šveca, ktorý puk nasmeroval do Krasanovského. V závere úvodného dejstva šli hostia do vedenia, keď Surový po kombinačnej akcií upravil na 1:2.

V druhej tretine sa Trenčania snažili o vyrovnanie. Hostia dobre bránili a nenechali sa zahanbiť ani pred Valentom. V polovici stretnutia sa ukázala sila bratov Shoreovcov a hostia iba s námahou odolali. V 33. minúte sa Dukle podarilo vyrovnať. Kettunen zostal osamotený, keďže na neho obrancovia hostí pozabudli, a z medzikružia trafil ideálne. V 36. minúte už bola Valent prekonaný, no zastúpil ho na čiare Akcered. Na opačnej strane Krasanovský zastavil Sádeckého pokus.

Trenčania sa po druhý raz v stretnutí dostali do vedenia na začiatku 45. minúty. Prvý útok si vytvoril tlak. Nick Shore si zamiešal puk a poslal ho za chrbát Krasovanského. Hostí tento moment naštartoval a po Štrauchovej strele v presilovke zblízka sa rozozvučala bránková konštrukcia. Definitívu domáceho triumfu zabezpečil v 54. minúte Alderson strelou z voleja počas početnej výhody. V záverečnej minúte ešte kozmeticky upravil skóre na 5:2 Okuliar.

Góly: 1. Ackered (N. Shore, Okulia), 33. Kettunen (Lemcke, Valach), 45. N. Shore (D. Shore), 54. Alderson (Ackered, D. Shore), 60. Okuliar (Alderson, Ackered) – 6. Huna (Nemec, Štrauch), 18. Surový (Hamráček, Valtola), vylúčení na 2 min: 5:8, 10 min OT Štrauch (nešportové správanie), presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0

Rozhodovali: Müllner, Žák – Hercog, Šefčík

TRENČÍN: Valent – Ackered, Lemcke, E. Švec, Bokroš, Chatrnúch, Rajnoha, Ferenyi, Ilenčík – Okuliar, N. Shore, A. Shore – Hecl, Rehuš, Sádecký – Valach, Kettunen, Alderson – J. Švec Paukovček, Kukuča

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Krasanovský – Nemec, Kurali, Valtola, Petran, Mezovský, Pavúk, Parobek, Rusina – Štrauch, Oško, Huna – Hamráček, Lištiak, Surový – Duran, Uhrík, Králik – Haluška, Matoušek, Kalousek