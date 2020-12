V záhrade vytvoril unikátny skanzen

Takmer tritisíc metrov štvorcových záhradného areálu premenil za posledných jedenásť rokov Vladimír Luštík na nepoznanie. Zanedbaný pozemok premenil na skanzen poľnohospodárskej a roľníckej techniky. Na podstavce umiestnil vyše päťdesiat mechanizmov a náradí starých desiatky rokov.

6. dec 2020 o 7:00 Martin Šimovec

NOVÁ VES NAD VÁHOM. V jednej z bočných uličiek v Novej Vsi nad Váhom na vás čaká pohľad na starú techniku, pomocou ktorej naši predkovia obrábali polia i záhrady a zberali úrodu. Hoci je areál skrytý medzi slivkami a jabloňami, je čoraz populárnejší. A nielen v našom regióne.

Vladimír Luštík získal do svojho netradičného múzea niekdajšej techniky aj mohutné exponáty z Rakúska, Švajčiarska, Českej republiky a z rôznych kútov Slovenska.

„Mama tam mala rodičovskú chalupu. Nebolo to dlho vysporiadané, bolo tam niekoľko majiteľov a na pozemku neporiadok. Tak som to dal neskôr do poriadku, ohradil a už vyše desať rokov skanzen poľnohospodárskej techniky rozširujem,“ prezradil na úvod dôchodca Vladimír Luštík. A do jeho mnohotonovej zbierky postupne pribúdali mláťačky, fukáre na obilie, kosačky, rôzne pohonné zariadenia či poľné kováčske vyhne. Nechýbali mašiny vyrobené dávno pred 2. svetovou vojnou. Dnes je v jeho kolekcii 55 rôznych mechanizmov.

Mláťačku má od hokejistu Vila Ružičku

Z Čiech priviezol Vladimír Luštík mláťačku, z Rakúska zasa starý mlyn na múku. Nedávno sa chystal aj pod Tematín, ale napokon z toho nový prírastok nebol.

Chýbať v jeho skanzene nemôžu konské povozy, vozy na drevo, ale aj unikátny motor poháňajúci mláťačky od slávnej firmy Wichterle – Kovařík. A možno vás prekvapí „šťava“, ktorá mu dávala život. Bol ňou petrolej.