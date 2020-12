Budova geriatrie vo FN Trenčín bude mať nový výťah za viac ako 228.000 eur

Fakultná nemocnica (FN) Trenčín chce postaviť výťah k budove geriatrie. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila nemocnica vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

1. dec 2020 o 8:51 TASR

Celkové predpokladané náklady na výstavbu výťahu sú viac ako 228.000 eur bez DPH. Fakultná nemocnica Trenčín bude výstavbu financovať z vlastných zdrojov. Lehota na predkladanie ponúk je do 18. decembra, nový výťah by mal byť hotový do siedmich mesiacov od zadania zákazky.

Objekt geriatrie je murovaná trojpodlažná budova postavená v rokoch 1910 - 1912 a prešiel viacerými stavebnými úpravami. Nová výťahová šachta pristavaná k objektu bude samostatná, dilatačne oddelená.