Peter T. dostal za vraždu spolupodnájomkyne v Bojniciach 15-ročný trest

Na 15-ročný trest odňatia slobody odsúdil dnes Okresný súd v Trenčíne 29-ročného Petra T. za vlaňajšiu vraždu v Bojniciach.

26. nov 2020 o 14:16 SITA

TRENČÍN. Adrianu, s ktorou mal v dome na Prievidzskej ulici prenajaté izby na bývanie, zadusil uterákom v jej kúpeľni. Rozsudok odznel až na štvrtom pojednávaní, obžalovaný je už viac ako rok za mrežami v ilavskej väznici.

Policajti našli nehybné telo 46-ročnej Handlovčanky, ktorá žila v Bojniciach v prenájme, v zamknutej kúpeľni, ktorej dvere museli vylomiť. Polícia prípad najprv vyšetrovala ako usmrtenie, zvrat nastal po súdnej pitve, ktorá preukázala cudzie zavinenie. Koncom októbra 2019 polícia zadržala Petra T. a následne ho aj obvinila.

Rozsudok odznel až na štvrtom pojednávaní, prokurátor v záverečnej reči upriamil pozornosť predovšetkým na zabezpečené stopy DNA, ktoré sa našli na oblečení zavraždenej, ako aj pod nechtami na pravej ruke. Upozornil tiež na skutočnosť, že krátko po najpravdepodobnejšom dátume vraždy si Peter T. intenzívne prezeral portály ponúkajúce letenky do zahraničia a tiež mal sklony k sledovaniu filmov o sériových vrahoch.



Podľa obhajcu je obžaloba postavená na nepriamych dôkazoch a tvrdí, že od začiatku vyšetrovania boli podceňované dôkazy, ktoré mohli viesť k vypátraniu skutočného vraha. Samotný obžalovaný upozornil, že v byte nebohej boli nájdené biologické stopy aj iných ľudí. „Tie stopy sa vôbec nebrali do úvahy. Tak, ako sa celá republika dnes testuje na koronavírus, tak nech sa celej republike odoberú vzorky DNA a nech si vyšetrovatelia poriadne robia svoju prácu. Ľudí, ktorí mali motív ju usmrtiť, je kvantum. Ľahšie je však niekoho obviniť, než hľadať ihlu v kope sena,” vyhlásil vo svojej záverečnej reči obžalovaný.



Senát napokon uznal argumenty obžaloby a poslal Petra T. za mreže na 15 rokov. Prokurátor sa hneď na mieste voči výroku súdu odvolal, keď nebol spokojný s výškou trestu a ani so zaradením odsúdeného do zariadenia so stredným stupňom stráženia. Obhajca si ponechal zákonnú lehotu na rozmyslenie.