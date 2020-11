Rybníček: Únia miest Slovenska nesúhlasí s celoplošným testovaním

25. nov 2020 o 16:18 SITA

BRATISLAVA. Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s celoplošným testovaním. Stanovisko podporilo 53 primátorov. Novinárom to povedal pred rokovaním Ústredného krízového štábu prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček. Doplnil, že ÚMS bude podporovať a rešpektovať stanovisko epidemiológov.

"Je dôležité, aby sa vláda SR dohodla s epidemiológmi, pokúsili sa nájsť jednotné stanovisko a povedať, čo je pre krajinu dôležité. My to potom ako mestá vykonáme," povedal s tým, že mestá v prípade celoplošného testovania nebudú podľa neho už súčinné tak ako v prvom kole. "Musím povedať, že občania toho majú plné zuby a keď to nebude riadne stanovené, nebudeme s tým súhlasiť," uviedol.



Na Ústrednom krízovom štábe chce počuť, či je k dispozícii dostatok testov a zdravotníckeho materiálu. "Pretože avizujem, že primátori miest nie sú ochotní nič nakupovať, nikoho sanovať a financovať," zdôraznil.

