Konzílium odborníkov neodporúča celoplošné testovanie, podľa Krajčího to treba zobrať do úvahy

Rokovať by o tom mal popoludní Ústredný krízový štáb.

25. nov 2020 o 11:25 SITA

BRATISLAVA. Konzílium odborníkov neodporúča celoplošné testovanie, podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) to treba zobrať vážne do úvahy. Povedal to pred rokovaním vlády s tým, že ho vyjadrenie konzília neprekvapilo. Rokovať by o tom mal popoludní Ústredný krízový štáb.

"Potrebujeme vychytávať infikovaných akýmkoľvek spôsobom, treba nájsť najefektívnejší spôsob," podotkol minister.