Samosprávny kraj plánuje budúci rok opraviť 57 kilometrov ciest II. a III. triedy

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) plánuje v budúcom kalendárnom roku rekordnú investíciu do opráv ciest II. a III. triedy.

24. nov 2020 o 9:41 SITA

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) plánuje v budúcom kalendárnom roku rekordnú investíciu do opráv ciest II. a III. triedy. Krajskí poslanci na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva schválili plán súvislých opráv, na základe ktorého by nový povrch malo získať viac ako 57 kilometrov cestných komunikácií. V rozpočte na tento účel vyčlenili 7 155 000 eur.



V tomto roku sa na území kraja opravovalo 51 km ciest za niečo viac ako 6 miliónov eur, plán pre budúci rok je teda ambicióznejší. "Jednotlivé úseky ciest boli vybrané na základe nevyhovujúceho stavebno-technického stavu dotknutej cestnej komunikácie s ohľadom na požiadavky zástupcov miest a obcí. V rámci súvislých opráv ciest bude vymenená obrusná vrstva vozovky, zrežú sa krajnice, prečistia odvodňovacie priekopy a osadia cestné smerové stĺpiky," priblížil plánovaný rozsah prác vedúci odboru dopravy Úradu TSK Radovan Hladký.



Pre budúci rok je avizovaná oprava 40 cestných úsekov, cestári by mali pracovať vo všetkých deviatich okresoch kraja. Najrozsiahlejšie opravy v dĺžke viac ako 8,5 kilometra sú naplánované v okrese Prievidza, kde by sa malo investovať viac ako 1 milión eur. Polovica z tejto sumy pôjde na štvorkilometrový úsek cesty II/574 medzi obcami Temeš a Nitrianske Rudno. Podobne finančne náročná bude aj oprava cesty medzi Košeckým Podhradím a Zliechovom v okrese Ilava.