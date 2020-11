Poslanci TSK schválili rozpočet, kraj chce investovať 76 miliónov eur

Viac ako 76 miliónov eur plánuje v budúcom roku investovať TSK do zvýšenia kvality ciest, škôl, nemocníc i zariadení sociálnych služieb.

23. nov 2020 o 16:52 SITA

TRENČÍN . Viac ako 76 miliónov eur plánuje v budúcom roku investovať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) do zvýšenia kvality ciest, škôl, nemocníc i zariadení sociálnych služieb. Vyplýva to z rozpočtu na rok 2021, ktorý na dnešnom rokovaní schválili poslanci zastupiteľstva TSK. Kraj bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 229,3 milióna eur.



"Bežný rozpočet pre rok 2021 tvorí prebytok vo výške 11,8 mil. eur, kapitálový rozpočet tvorí schodok v objeme približne 37 mil. eur. Schodok kapitálového rozpočtu sa okrem prebytku bežných výdavkov prekryje aj prebytkom finančných operácií," uviedla pri predkladaní návrhu rozpočtu vedúca finančného odboru Úradu TSK Renáta Ozimová. Rozpočet počíta aj s návratnou finančnou pomocou vo výške 20 miliónov eur, ktorú pre TSK schválila vláda a ktorú kraj môže čerpať dvakrát ročne v nasledujúcich dvoch rokoch.



Najväčší nárast bežných výdavkov sa očakáva v oblasti dopravy, kde sa medziročné zvýšenie o 2 milióny eur dotýka úhrady predpokladanej straty pre zmluvných dopravcov v prímestskej autobusovej dopravy. "Napriek tomu, že TSK pristúpil v súčinnosti so starostami dotknutých obcí a zástupcami zmluvných dopravcov k optimalizácii cestovných poriadkov a zároveň k úprave tarify a zavedeniu časových cestovných lístkov, medziročné zvýšenie financií sa týka zvýšenia nákladov, napríklad na gumové obruče, za vstupy na autobusové stanice a na opravy a udržiavanie," vysvetlila Ozimová. Rovnaká čiastka je plánovaná pre Správu ciest TSK, ktorej úlohou je údržba ciest II. a III. triedy vo vlastníctve kraja.



V roku 2021 chce župa investovať v rámci kapitálových výdavkov viac ako 76 miliónov eur, pričom podstatná väčšina z tejto sumy je určená na projekty financované z eurofondov. Najväčší objem investičných finančných prostriedkov chce TSK nasmerovať do oblasti dopravy, počíta sa napríklad s ďalšími etapami rozbehnutých rekonštrukcií ciest medzi Považskou Bystricou a Domanižou a medzi Trenčianskou Teplou a Dežericami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme​​ Liečba onkopacientov bude v Trenčíne po novom efektívnejšia Čítajte

Sumu 9 miliónov eur by mal presiahnuť kapitálový transfer do troch župných nemocníc. V bojnickej nemocnici bude kraj financovať výstavbu moderného urgentného príjmu, v myjavskej nemocnici zasa prerábku oddelenia multiodborovej intenzívnej starostlivosti a takmer 6 miliónov eur TSK preinvestuje v považskobystrickej nemocnici.