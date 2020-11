Pre autogram Jamesa Bonda ho vyhodili z natáčania filmu

Bond. James Bond. Mnohým z vás určite zovrelo srdiečko pri správe, že nás 31. októbra 2020 navždy opustil vo veku 90 rokov predstaviteľ najslávnejšieho agenta 007 charizmatický a nezabudnuteľný Sean Connery.

29. nov 2020 o 7:34 Martin Šimovec

Určite však neviete, že Jan Baláž je jediný človek spojený s naším regiónom, ktorý sa na natáčacom „pľaci“ so Seanom Connerym osobne stretol.

Hoci „iba“ v úlohe komparzistu, ale bol s ním viackrát doslova na dotyk. Jan Baláž, ktorého starý otec žil v Nem-šovej, nám ochotne poskytol rozhovor práve o spoločnom natáčaní so svetovou legendou filmového plátna.

Vy ste sa so slávnym Seanom Connerym stretli v akčnom sci-fi filme Liga výnimočných. Ako ste sa tam ocitli?

Počas leta v roku 2002 mi zatelefonoval kamarát, ktorý založil agentúru vyhľadávajúcu komparzistov. Keď mi povedal, či si nechcem zahrať so Seanom Connerym, tak som si myslel, že si zo mňa robí srandu. Volal ma na kostýmovú skúšku práve do Ligy výnimočných. Do filmu, kde svetu hrozí zánik a hľadá sa jeho záchranca pred geniálnym šialencom, ktorý si hovorí Fantóm, ma nakoniec vybrali. Mal som šťastie. Sean Connery si zahral hlavnú úlohu a film mal svetovú premiéru v Prahe.

Koľko komparzistov bojovalo o možnosť zahrať si v jednom filme so Seanom Connerym?

Z pôvodných dvesto komparzistov vybrali približne päťdesiat. Bol som nadšený, že som sa do tejto päťdesiatky ľudí napokon dostal. Natáčanie v Prahe trošku posunuli obrovské povodne, ktoré vtedy Prahu zasiahli.

Na záchranu talianskych Benátok ostáva superhrdinom vo filme iba 96 hodín. Natáčalo sa však v Prahe.

V natáčacích priestoroch v Prahe sa postavili druhé Benátky. Vznikli dokonalé, doslova neuveriteľné kulisy. Mal som úplný pocit, akoby som bol naozaj v Benátkach. Boli tam kanály s vodou, gondoly. Ja som si zahral obyvateľa Benátok, ktorý je v maske na karnevale. Jedna z negatívnych postáv, pán Hyde, búra Benátky a my pred ním v obrovskom zmätku a v panike šialene utekáme z obavy o život.

Dalo sa dostať okrem priameho natáčania do bezprostredného kontaktu s hereckými hviezdami?