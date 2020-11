Pivo pred zápasom? Nehrozí, hovorí exligista Matúš Opatovský

Patril medzi najpoctivejších hráčov so srdcom na správnom miesto. V roku 2016 najskôr s AS Trenčín oslávil druhé double, aby sa mu onedlho obrátil život hore nohami. Zranenie Matúša Opatovského vyradilo z vrcholového futbalu.

19. nov 2020 o 12:22 Martin Jurčo

Matúš Opatovský (vpravo) v drese ligového AS Trenčín. (Zdroj: TASR)

SOBLAHOV/SELEC. Mal našliapnuté na solídnu kariéru v najvyššej slovenskej súťaži. Iba ťažko bolo hľadať v kabíne prvého tímu pokornejšieho a poctivejšieho hráča. Keď v roku 2016 AS Trenčín oslavoval zisk druhého titulu mohol sa vo svojich 22 rokoch pochváliť skvelou vizitkou s podtitulom – „Čo by za to dali iní hráči“.

Mal na stole ponuku z Podbrezovej, z ktorej napokon nič nebolo. Kariéru profesionála mu zničil výrastok na nohe. Absolvoval dve operácie a hoci pôvodné predpoklady zneli, že by sa po čase mal vrátiť na ligové trávniky, už sa tak nikdy nestalo.

V čom sa skrýval váš problém?

Z pravej strany na boku chodidla mi narástol výrastok. Prišlo to nečakane. Absolvoval som dva chirurgické zákroky. Pri druhom mi lekári zbrúsili asi centimeter aj tri milimetre kosti. Takmer dva roky som od futbalu pauzoval. Nakoniec som kariéru vrcholového futbalistu ukončil.

Čo sa vtedy dialo vo vašej hlave?

Futbal bol pre mňa v tom čase všetkým. Mal som solídne rozbehnutú kariéru na najvyššej úrovni. A zrazu bolo všetko preč. Bolo to najnáročnejšie obdobie života.

Veľmi mi pomohla rodina. Operácie a následné liečenie laserom v Liptovskom Mikuláši bolo náročné na cestovanie aj financie.

Ako sa k vášmu stavu vyjadrovali lekári?

Vraj do roka som späť bez akéhokoľvek problému. A vidíte...

Prišli zápaly, neznesiteľná bolesť. Tá ma trápi do dnes. Už som nemohol pokračovať na najvyššej úrovni.

Najhoršie sa cítim pri väčšej záťaži. Bežný tréning si ešte dokážem ukorigovať. Ak si však idem individuálne zabehať trebárs desať kilometrov, je to zlé. Náročné sú pre mňa aj zápasy v dedinských ligách.

Zvládli ste situáciu v hlave?

Sedel som doma na gauči s vyloženou nohou a opúšťal som sa. Celý život som sa venoval futbalu. A zrazu má byť koniec? Bolo to nesmierne náročné. Človek však prežije kadečo. Zistil som, že sa dá žiť aj pre iné veci.

Zaradili ste sa do pracovného života bežného človeka. Čím ste si prešli?