Mesto začne čerpať úver vo výške 1,6 milióna eur

Splácať ho bude desať rokov.

18. nov 2020 o 10:55 SITA

Ilustračné foto (Zdroj: MY TRENČÍN)

TRENČÍN. Mesto začne čerpať úver vo výške 1,6 milióna eur, splácať ho bude desať rokov. Za deväť rokov sa prepočítaný dlh na jedného obyvateľa Trenčína znížil zo 714 na 326 eur.

Napísali sme

Napísali sme Myjavské trhovisko je pravidelne znečistené odpadkami Čítajte

Celkový dlh mesta Trenčín bol k 30. septembru tohto roka 17,8 milióna eur, čo predstavuje 326 eur na jedného obyvateľa. Trenčianskych poslancov o tom na dnešnom rokovaní zastupiteľstva informovala vedúca ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne Mária Capová.

Zároveň upozornila, že mesto ešte do konca roka začne s čerpaním schváleného úveru vo výške 1,6 milióna eur.



Ešte pred deviatimi rokmi bol trenčiansky dlh prepočítaný na jedného obyvateľa vo výške 714 eur, ku koncu minulého roka to bolo 316 eur a aktuálne je to suma o desať eur vyššia.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Nárast dlhu oproti stavu ku koncu roka 2019 ovplyvnilo prijatie bezúročnej návratnej finančnej pomoci z ministerstva financií vo výške 1 280 520 eur, určenej na vykrytie samosprávnych funkcií mesta s cieľom podpory ekonomiky negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID-19," uviedla Capová.

Napísali sme Župa využije dva štátne úvery na kompenzácie daňových výpadkov a infraštruktúru Čítajte

Trenčianska radnica predpokladá, že na konci roka 2020 bude dlh ešte o niečo vyšší ako v súčasnosti. "V novembri a decembri predpokladáme čerpanie nového úveru zo Slovenskej sporiteľne schváleného vo výške 1,6 milióna eur," skonštatovala Capová.

Podmienky čerpania desaťročného úveru schválili trenčianski poslanci ešte na májovom rokovaní. Pôvodne mal slúžiť len na financovanie kapitálových výdavkov, avšak v zmysle zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bude môcť samospráva použiť úverové financie aj na bežné výdavky.



"Do konca roka 2022 predpokladáme prijatie nových úverov a súčasne splácanie prijatých v takej výške, aby bol celkový dlh maximálne na úrovni celkového dlhu na konci roka 2018, teda na začiatku tohto volebného obdobia," dodala Capová.