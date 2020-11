Medzi konkurentkami padnú aj úsmevy, hovorí šampiónka Gagová (+ FOTO)

Má dve zlaté medaily európskej šampiónky bikini fitness. Európsky šampionát federácie INBA priniesol Žanete Gagovej z Hornej Súče veľké úspechy.

18. nov 2020 o 7:19 Martin Jurčo

HORNÁ SÚČA. 26-ročná bikinifitneska Žaneta Gagová patrí medzi to najlepšie, čo tento šport na Slovensku ponúka. V civilnom povolaní učiteľka na základnej škole už tretí rok súťaží v kategórii bikini fitness. Je členkou SANK (Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky a fitnes).

Čo vás priviedlo k bikini fitness?

K samotnému fitnesu som sa dopracovala postupne. Vždy som mala vzťah k pohybu a k sezónnym športom, ako korčule či lyžovanie.

Stále mi však chýbalo niečo, čomu by som sa venovala naplno a pravidelne. Ako väčšina mladých ľudí som sa hľadala a prešla si rôznymi aktivitami podľa aktuálnych možností.

Na základnej škole som hrala futbal, na strednej som sa intenzívne venovala gymnastike, kde som dostala dobrý základ pre dnešný šport. Občas som sa zúčastnila na skupinových cvičeniach, no neoslovilo ma to.

Približne v pätnástich rokoch som sa začala zaujímať o fitnes tým, že som ho obdivovala. Vravela som si, že raz by som to raz chcela skúsiť, ale reálne som si ešte vtedy nevedela predstaviť samu seba, ako sa postavím na pódium.

Prvýkrát smerovali moje kroky do fitnescentra približne v šestnástich rokoch, keď som bola na internáte. Na vysokej škole som stretla kamarátku na rovnakej vlne a do fitnescentra sme chodili približne štyrikrát do týždňa a neskôr sa dali na súťaženie. Ona je doteraz mojou trénerkou.

A prečo práve bikini fitness? Kolektívne športy neboli pre vás?

Ako som už spomínala, naozaj som dala šancu aj iným športovým aktivitám. Loptové hry ma veľmi neoslovili a nechytili za srdce tak ako činky a stroje. Celkovo ich kolektívna forma, kde ide športovec za skupinu, mi nevyhovovala. Keď niečo robím, rada vidím výsledky a pokroky. Čiže keď hrám ako jednotlivec sám za seba, viem si lepšie zhodnotiť výsledok práce a zároveň preberať zodpovednosť za chyby a následne sa zlepšovať.

Čo bolo vo vašich začiatkoch najnáročnejšie?