FOTO: V októbri ružový, v novembri modrý

Potok v Soblahove po mesiaci opäť znečistili.

16. nov 2020 o 14:09 Erik Stopka

SOBLAHOV. Neubehol ani mesiac a voda v potoku pretekajúcom obcou Soblahov sa opäť neprirodzene zafarbila, tentokrát do bledomodra. Prípadom sa už zaoberá polícia.

Nie každý rizikám porozumel

Ďalšie zafarbenie vody si v stredu 11. novembra všimli miestni obyvatelia, tí zalarmovali nás i políciu. „Voda bola zafarbená do modra, bolo toho dosť, nie že by to išlo len tenkým prúdom, že by niekto v malom vypúšťal,“ povedala Soblahovčanka, ktorá nechcela byť menovaná.

Kto môže za ďalšie znečistenie malého toku, povedať nevedela.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Privolaná bola polícia, no prešli tri hodiny a zatiaľ ešte neprišli. Treba to ale riešiť hneď, aby sa priebežne zistilo, z koho výpustu to ide,“ zdôraznila uplynulú stredu krátko po obede.

Podľa krajskej policajnej hovorkyne Danky Adámikovej situáciu preverujú policajti z obvodného oddelenia v Trenčíne, konkrétne oznámenie o znečistení potoka pre podozrenie z environmentálnej trestnej činnosti. Polícia zároveň overuje získané informácie z októbrového znečistenia potoka.

„Vyhodnocuje ich a následne stanoví ďalší postup. Nateraz nie je možné vzhľadom na súčasný stav preverovania poskytnúť ďalšie informácie,“ zdôvodnila Adámiková.