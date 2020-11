Vyšlo nové číslo MY Trenčianskych novín

Vaše regionálne noviny nájdete na každej pošte, v PNS-ke, obchodných a nákupných centrách, hypermarketoch, supermarketoch i u drobných predajcov.

16. nov 2020 o 9:48 Erik Stopka

Nové číslo regionálnych MY Trenčianskych novín už v predaji!

Čo si tento týždeň prečítate?

- Niektoré zariadenia podnikajúce v oblasti "gastro" bijú na poplach. Tvrdia, že pokiaľ sa situácia dramaticky nezlepší a opatrenia neskončia do konca roka, budú musieť zatvoriť. Ktoré prevádzky v Trenčíne to sú?

- Súd stopol možný predaj Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, prečo? Je v hre aj jeho vyvlastnenie?

- Neubehol ani mesiac a potok v Soblahove niekto opäť znečistil. Tentokrát tiekla voda zafarbená do modra..

- Trhovisko v Myjave je pravidelne znečistené odpadkami, ako to plánuje riešiť mesto?

- Dokončili obnovu átria pod Mestskou vežou, kedy bude prístupné obyvateľom?

- Vyspovedali sme Ľuboša Dzúrika z CHVM, ako vidí budúcnosť kapely a prečo sa po koncertoch báli, že ich vyhodia z práce?

- Neprebádané miesta Trenčianskeho hradu zmapovali georadarom, čo hľadajú?

- Trenčín má novú maľovanku pre deti i dospelých. V koho hlave vznikol nápad na jej vytvorenie?

- Jozef Fábry maľuje na makové zrnká, ryžu, i semienka. Ako to dokáže?

- V MY Trenčianskych novinách sa tento týždeň dočítate i čo-to zo zákulisia zámorskej NHL, nechýba rozhovor s vynikajúcou bikinifitneskou z Hornej Súče, ako ani pohľad do šatne AS Trenčín cez rozhovor s jeho trénerom.

- Nezabudli sme ani na už tradičnú prílohu v podobe televízneho programu, obľúbenú krížovku so súťažou o peknú knihu, horoskopy a sudoku.