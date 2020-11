Trenčianska kríza pokračuje, Dukla prehrala aj v Detve

O osude stretnutia rozhodol už začiatok zápasu.

15. nov 2020 o 21:08 TASR

HC 07 Detva - HK Dukla Trenčín 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Góly: 1. Cox (Čacho, Charbonneau), 3. V. Fekiač (Halama, Žilka), 13. Downing (Jendroľ, Ščurko), 54. Downing (Charbonneau) - 23. Ackered (Hecl). Rozhodovali: Konc st., P. Šefčík - Konc ml., J. Šefčík, vylúčení: 8:7 na 2 min, navyše: Downing 10 min za nešportové správanie - Hlinka 5+10+DKZ za hrubosť, Valach 10 min za nešporotvé správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

HC 07 Detva: Sholl – Turan, Korím, Rymsha, Lalík, Gachulinec, Jendroľ, Rais, F. Fekiač - Halama, V. Fekiač, Žilka - Charbonneau, Čacho, Cox - Ščurko, Downing, Ľupták - Askarov, P. Valent, J. Sýkora

HK Dukla Trenčín: M. Valent – Rajnoha, Starosta, Bokroš, Ackered, Mesikämmen, E. Švec, Stacha – Kukučka, Kettunen, Bezúch – Chromiak, Valach, Hecl – Väyrynen, J. Švec, Sojčík – Hlinka, Ferényi, Krajč – Ďurina

Domáci mali výborný vstup do zápasu a už po 52 sekundách viedli. Čacho potiahol puk v útočnej tretine, prihral Coxovi a ten rozvlnil sieť. O minútu neskôr sa po prihrávke Downinga ocitol vo výbornej pozícii Ščurko, ale nepretlačil puk za M. Valenta. Detva však pokračovala vo veľkom tlaku a v tretej minúte viedla už 2:0 po góle V. Fekiača. Zaskočení hostia ohrozili Sholla v domácej bránke až v 6. minúte, keď sa po Bezúchovej strele dostal k zakončeniu ešte Kettunen. Hralo sa vo vysokom tempe s množstvo osobných súbojov a aj šancí. Jednu z nich premenil v 13. minúte po samostatnej akcii Downing a Detva viedla už 3:0. V 17. minúte sa predviedol M. Valent pri dorážke Rymshu.

Do druhej tretiny vstúpili lepšie Trenčania, ktorí si zahrali od 23. minúty presilovku a využili ju už po 25 sekundách, keď za Shollovým chrbtom skončila tečovaná strela Ackereda - 3:1. V 26. minúte sa ocitol v dobrej pozícii Chromiak, ale tesne minul. Trenčín si vypracoval veľký tlak pri presilovke 4 na 3, Ackered vyslal dve tvrdé strely, no hráči Detvy obe zblokovali. V 35. minúte išiel sám na brankára Cox, ale veľkú príležitosť nevyužil. Chvíľu po ňom spálil tutovku aj Askarov a v závere sa nepresadil ani Charbonneau. V 44. minúte mohol rozhodnúť zápas domáci kapitán Ščurko, no trafil len do brankára. O päť minút neskôr to nevyšlo ani Coxovi, ktorý namieril iba do hornej žŕdky, ale v 54. minúte sa domáci už tešili zo štvrtého gólu. Po akcii Coxa so Charbonneauom sa dostal k puku Downing a pridal druhý presný zásah v stretnutí. Hostia už duel nedokázali zdramatizovať, naopak domáci si vypracovali ešte niekoľko šancí a zaslúžene zvíťazili.