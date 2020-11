Ulica K dolnej stanici bude mať nový povrch, ubudnú parkovacie miesta

Zrušené budú tie pred budovou Sociálnej poisťovne.

13. nov 2020 o 9:07 SITA

TRENČÍN. Trenčianske vodárne a kanalizácie začali po rekonštrukcii verejných vodovodných a kanalizačných sietí na ulici K dolnej stanici v Trenčíne s kompletnou obnovou povrchu cesty. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, po dokončení asfaltovania v úseku medzi Legionárskou a Piaristickou cestou radnica zabezpečí vodorovné dopravné značenie.

"Vyznačením nových cyklopruhov mierne ubudnú parkovacie miesta, zrušené budú tie pred budovou Sociálnej poisťovne. V ostatných častiach ulice zostane možnosť parkovania zachovaná s miernymi úpravami. Pred budovou polikliniky sa vyhradí plocha pre sanitky a na nástup a výstup najmä imobilných pacientov," uviedla Ságová.



Radnica upozorňuje aj na zmenu dopravného režimu, upravia prednosť v jazde v križovatke s Piaristickou ulicou. "Spomínané zmeny by sme chceli zrealizovať ešte v tomto roku, no musí byť na to vhodné počasie. Môžeme k tomu pristúpiť najskôr o dva týždne. Na nový asfalt nie je dobré striekať farbu, pretože je mastný a farba by sa odlupovala," poznamenal vedúci útvaru mobility mestského úradu Róbert Hartmann.



Trenčianske vodárne a kanalizácie budú na ulici K dolnej stanici pokračovať v prácach, vrátane dokončenia rekonštrukcie povrchu cesty, aj v budúcom roku.

