FOTO: Práce na štadióne finišujú. AS Trenčín chce o pár mesiacov hrať doma

Futbalisti AS Trenčín sa chystajú na návrat do domáceho prostredia.

12. nov 2020 o 9:46 (tn)

Tribúna štadióna v Trenčíne. (Zdroj: FB AS TRENČÍN)

TRENČÍN. Stavebné práce na novom štadióne v Trenčín pokročili. Stavebný ruch neutíchol ani počas jesenných mesiacov.

„Práce pripravujeme tak, aby sme mali k dispozícií dve tribúny pre návrat do domáceho prostredia. Už dávnejšie prebehla diskusia s licenčnou komisiou. Snažíme sa všetko potrebné splniť a aj sa nám to podarí. Nasledovať bude proces kolaudácie. Predpokladáme návrat na domáci trávnik na prelome februára a marca,“ povedal na úvod mediálny manažér AS Trenčín Martin Galajda.

Z aktuálnych prác vyniká inštalácia umelého osvetlenia, ktorá je takmer kompletná. Rieši sa jeho technické prepojenie. Finalizuje sa osadenie sedačiek za oboma bránami na severnej a južnej tribúne. Práce pokročili aj na vnútorných priestoroch štadióna.

„Dorábame vnútorné priestory. Začalo sa pracovať na sociálnych zariadeniach, kde prebieha pokladanie obkladov. Pracujeme na bufetoch. Rieši sa opláštenie štadióna, ktoré je už vidieť. Súbežne riešime záležitosti ohľadom hlavnej tribúny, ktorá však momentálne nie je prioritou. Upravujú sa parkovacie plochy po celom obvode štadióna,“ doplnil Galajda.